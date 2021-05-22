«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

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сегодня, 00:33

«Лестер» сыграет против «Тоттенхэма» в последнем матче АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Лестер». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.85 и на победу «Тоттенхэма» по 3.35.

Форма команд

«Лестер» набрал 66 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ . Клуб выиграл 20 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. В нынешнем сезоне у команды 66 забитых и 46 пропущенных. «Лестеру» очень нужна победа в грядущем матче, при определенных обстоятельствах клуб может попасть в ЛЧ .

«Тоттенхэм» проводит очередной плохой сезон. Клуб набрал 59 пунктов и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 17 побед, восемь ничьих и 12 поражений. Команда забила 64 мяча и пропустила 43 гола.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» забил десять мячей в пяти последних матчах

«Лестер» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

«Тоттенхэм» трижды проиграл в пяти последних поединках во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Тоттенхэма» или ничья по коэффициенту 1.77.

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