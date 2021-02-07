«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (08.02.2021)

1612720207

сегодня, 20:50

«Лидс» сыграет с «Кристал Пэлас» 8 февраля 2021 года в рамках 23-го тура АПЛ . Матчи с участием «Лидса» Марсело Бьелсы всегда интересно смотреть. Этот аргентинский тренер имеет прозвище «Сумасшедший», он его оправдывает в каждом матче своей команды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют присмотреться к ставке победа «Лидса» за коэффициент 1.85. Также можно поставить на то, что победит «Кристал Пэлас» за коэффициент 4.10.

Форма команд

«Лидс» находится на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 29 пунктов. Сейчас у клуба всё не очень хорошо, хотя в самом начале сезона казалось, что «Лидс» будет сражаться за место в еврокубках. Аргентинец Марсело Бьелса построил безумную команду, которая много забивает и много пропускает. В нынешнем сезоне «Лидс» забил 36 мячей и пропустил 38. Свой последний матч команда проиграла со счетом 2:1 «Эвертону».

«Кристал Пэлас», как это часто бывает, звёзд с неба не хватает. Команда находится на 13-й строчке в таблице и имеет в активе те же 29 пунктов, что и у «Лидса». Этот клуб просто хочет остаться в АПЛ и не ставит перед собой других задач. Свой последний поединок «Пэлас» выиграл со счетом 2:1 у «Ньюкасла».

Информация для ставок

«Лидс» выиграл лишь три матча на своем поле из десяти

«Кристал Пэлас» выиграл один гостевой матч из последних пяти

«Лидс» трижды проиграл в последних пяти встречах

Прогноз