«Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.08.2023)

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сегодня, 15:46

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на котировки букмекерской конторы Лига Ставок, можно заметить, что явного фаворита в предстоящем матче нет. На победу «Рейнджерс» предлагают коэффициент 2.65, а на выигрыш ПСВ можно сделать ставку по коэффициенту 2.55. Игроки, которые склоняются к ничейному исходу, заберут выигрыш по коэффициенту 3.60, в случае если их ставка сыграет.

Букмекеры больше склоняются к верховому матчу, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициент 1.71. На низовой матч можно сделать ставку по коэффициенту 2.10 на ТМ 2.5. Высока вероятность того, что ни одна из команд не уйдёт с поля без забитых голов. Предлагается коэффициент 1.60 на исход: обе забьют – да.

Форма команд

Четыре матча к ряду «плюшевые мишки» не проигрывают своим соперникам. Новый сезон шотландской Премьер-лиги «светло-синие» начали не самым лучшим образом. С минимальным счётом в гостях «Джерс» уступил «Килмарноку». С домашней победы над швейцарским «Серветтом» началась беспроигрышная серия «Рейнджерса». Со счётом 2:1 «плюшевые мишки» взяли верх над соперником в рамках первой полуфинальной игры квалификации Лиги чемпионов. В сухую, поразив четыре раза ворота «Ливингстона», «Джерс» взял свои три очка в игре 2-го тура чемпионата Шотландии. Ничейным исходом завершилась ответная встреча с «Серветтом», и в следующий раунд квалификации прошли «светло-синие» из Глазго. На прошлых выходных «плюшевые мишки» с разницей в один мяч выиграли у «Мортона» в 1/8 плей-офф Кубка лиги Шотландии.

Выигрышная серия «красно-белых» длится девять матчей к ряду. Семь голов за две игры забил ПСВ австрийскому «Штурму», а пропустил от соперника только два мяча. «Красно-белая армия» выбила соперника из квалификации Лиги чемпионов на стадии 1/2 плей-офф. В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Нидерландов «крестьяне» со счётом 2:0 одержали победу над «Утрехтом». На прошлых выходных с разницей в пару мячей ПСВ обыграл команду «Витесс» на их поле. После первого тайма «красно-белые» уступали, но второй тайм был за ПСВ .

Информация для ставок

Из пяти последних очных матчей в трёх исход был следующий: обе забьют – нет

Пять побед одержали «плюшевые мишки» в десяти крайних матчах

За тот же период «красно-белая армия» выиграла в девяти встречах.

Прогноз