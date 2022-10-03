«Рома» – «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 13:58

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Бетиса» зайдет приятный коэффициент 4.5, а ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Рома» два дня назад порадовала своих поклонников гостевой победой над «Интером» (2:1). Подопечные Жозе Моуриньо благодаря трем очкам закрепились в верхней части таблицы на шестом месте и продолжают бороться за поставленные цели. В Лиге Европы команда завоевала три очка за два тура, благодаря победе над ХИКом (3:0).

«Бетис» прервал свою серию из побед, которая насчитывала четыре игры. Коллектив на выходных побывал в гостях у «Сельты» и уступил с минимальным счетом (0:1). В еврокубках севильский клуб выглядит уверенно, победы над «Лудогорцем» (3:2) и ХИКом (2:0) позволяют возглавлять турнирную таблицу.

Информация для ставок

«Рома» потерпела три поражения в последних шести поединках

У «Бетиса» восемь побед в последних десяти играх

Шесть из семи последних встреч с участием «Ромы» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре из семи последних матчей «Бетиса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз