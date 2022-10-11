«Аполлон» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (13.10.2022)

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вчера, 14:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться без проблем. Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.7. В случае неожиданного успеха «Аполлона» игроков порадует коэффициент 4.5, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.75.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 1.96. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

Кипрский «Аполлон» прервал свою негативную серию и спустя четыре поединка порадовал болельщиков тремя очками. Пострадавшим оказался «Анортосис» (1:0). В Лиге конференций клуб смог набрать лишь один балл за три тура, а в минувшей встрече с нынешним соперником был обыгран (2:3).

« АЗ Алкмар» после победы в ЛК отправился на матч чемпионата страны, где в упорной борьбе сумел положить очередные три очка в копилку, на табло была зафиксирована победа со счетом (2:1) над неуступчивым «Утрехтом».

Информация для ставок

«Аполлон» одержал лишь одну победу в последних пяти играх

Победная серия « АЗ Алкмара» насчитывает пять матчей

Алкмара» насчитывает пять матчей Пять из шести последних встреч с участием «Аполлона» завершились результатом «обе забьют»

Пять последних матчей « АЗ Алкмара» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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