«Аполлон» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (13.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться без проблем. Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.7. В случае неожиданного успеха «Аполлона» игроков порадует коэффициент 4.5, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.75.
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завтра, 19:45
ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 1.96. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.
Форма команд
Кипрский «Аполлон» прервал свою негативную серию и спустя четыре поединка порадовал болельщиков тремя очками. Пострадавшим оказался «Анортосис» (1:0). В Лиге конференций клуб смог набрать лишь один балл за три тура, а в минувшей встрече с нынешним соперником был обыгран (2:3).
«АЗ Алкмар» после победы в ЛК отправился на матч чемпионата страны, где в упорной борьбе сумел положить очередные три очка в копилку, на табло была зафиксирована победа со счетом (2:1) над неуступчивым «Утрехтом».
Информация для ставок
- «Аполлон» одержал лишь одну победу в последних пяти играх
- Победная серия «АЗ Алкмара» насчитывает пять матчей
- Пять из шести последних встреч с участием «Аполлона» завершились результатом «обе забьют»
- Пять последних матчей «АЗ Алкмара» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
«АЗ Алкмар» постарается перехватить инициативу и вести игру первым номером, чтобы победить и продлить свою красивую серию. Предлагаем загрузить на победу гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.