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«Аполлон» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (13.10.2022)

вчера, 14:57
АЗ Алкмар

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться без проблем. Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.7. В случае неожиданного успеха «Аполлона» игроков порадует коэффициент 4.5, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.703.781.79
Лига Ставок 4.20 3.65 1.87

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 1.96. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

Кипрский «Аполлон» прервал свою негативную серию и спустя четыре поединка порадовал болельщиков тремя очками. Пострадавшим оказался «Анортосис» (1:0). В Лиге конференций клуб смог набрать лишь один балл за три тура, а в минувшей встрече с нынешним соперником был обыгран (2:3).

«АЗ Алкмар» после победы в ЛК отправился на матч чемпионата страны, где в упорной борьбе сумел положить очередные три очка в копилку, на табло была зафиксирована победа со счетом (2:1) над неуступчивым «Утрехтом».

Информация для ставок

  • «Аполлон» одержал лишь одну победу в последних пяти играх
  • Победная серия «АЗ Алкмара» насчитывает пять матчей
  • Пять из шести последних встреч с участием «Аполлона» завершились результатом «обе забьют»
  • Пять последних матчей «АЗ Алкмара» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«АЗ Алкмар» постарается перехватить инициативу и вести игру первым номером, чтобы победить и продлить свою красивую серию. Предлагаем загрузить на победу гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 2.00 1.88 1.56 2.50
Лига Ставок 1.98 1.80 1.57 2.36
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:39
Победа гостей и тб 2
Гость
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