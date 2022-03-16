«Ренн» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

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вчера, 14:39

Ставки букмекеров

Букмекеры определились, на чьей стороне будет небольшое преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.9 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.9. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ренн» первый поединок проиграл со счетом (0:2) и теперь будет прилагать максимум усилий для исправления ситуации уже на родном стадионе. Команда несколько дней назад обыграла на выезде «Лион» в рамках французской Лиги 1 и в отличном настроении готовилась к нынешней встрече.

«Лестер Сити» также провел игру чемпионата после первого поединка с французами и на пути «лисов» оказался лондонский «Арсенал». Поразить ворота соперника и отобрать очки клуб не сумел, на табло был зафиксировано поражение (0:2).

Информация для ставок

«Ренн» и «Лестер Сити» выиграли четыре из пяти последних матчей

«Ренн» дома пропустил лишь один гол в последних пяти играх

«Лестер Сити» забивает на выезде в трех из четырех последних встречах

Четыре последних игры с участием «Лестера» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. Верим, что состоится обмен голами, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.