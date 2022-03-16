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«Ренн» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

вчера, 14:39
Ренн - Лестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры определились, на чьей стороне будет небольшое преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.9 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.9. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.773.57
Фонбет 1.85 4.00 3.95
Мелбет 1.90 3.98 4.10
1XBET 1.90 3.98 4.10
BetBoom 1.86 3.82 4.02

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ренн» первый поединок проиграл со счетом (0:2) и теперь будет прилагать максимум усилий для исправления ситуации уже на родном стадионе. Команда несколько дней назад обыграла на выезде «Лион» в рамках французской Лиги 1 и в отличном настроении готовилась к нынешней встрече.

«Лестер Сити» также провел игру чемпионата после первого поединка с французами и на пути «лисов» оказался лондонский «Арсенал». Поразить ворота соперника и отобрать очки клуб не сумел, на табло был зафиксировано поражение (0:2).

Информация для ставок

  • «Ренн» и «Лестер Сити» выиграли четыре из пяти последних матчей
  • «Ренн» дома пропустил лишь один гол в последних пяти играх
  • «Лестер Сити» забивает на выезде в трех из четырех последних встречах
  • Четыре последних игры с участием «Лестера» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. Верим, что состоится обмен голами, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.74 1.62 2.28
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 2.21 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:57
В этом матче обе команды забьют и скорее всего тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:20
Поражение со счетом 0-2 в первом матче вроде бы оставляет Ренну не так много шансов на выход в следующий раунд. Но мало ли было подобных случае в еврокубках, когда был отыграно и более весомое преимущество? В матче Первой Лиги на выезде Ренн забил Лиону четыре мяча и приблизился к зоне Лиги Чемпионов. Подопечные Генезио отлично играют на своем поле в национальном первенстве, больше забивает только ПСЖ.... "Лисы" сделали большой шаг, но Лига Конференций единственный шанс хоть как-то спасти проваленный сезон. В АПЛ гости идут на 12-й позиции с отрицательной разницей мячей и слабо выступают на выезде. Виктории над Бернли и Раннерсом - единственные за 12-ть крайних поединков. И хоть проблем с составом, особенно в защитной линии, у Роджерса стало поменьше, с чем и связываю последние "сухие" матчи, поражение в прошлом туре от Арсенала как показатель того что с сильными соперниками у йоркширцев по-прежнему есть проблемы. Не сыграет в этом матче Варди, Кастань и Эванс..... Возможно, "красно-черные" не пройдут дальше, но команда Генезио играет в яркий и атакующий футбол, по уровню мастерства вряд ли уступает гостям. В шестнадцати гостевых поединках Лестер не пропустил только однажды. Предположу что Ренн не откажется побороться в Лиге Конференций и забьет как минимум дважды. Другое дело, хватит ли этого для прохода в 1/4 финала.
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