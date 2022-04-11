«Славия» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги конференций (14.04.2022)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, и выставили практически равные котировки на игру. Загрузить на победу «Фейенорда» можно по коэффициенту 2.47 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Славии», то порадует коэффициент 2.75. Ничья оценивается коэффициентом 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.2. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Славия» в четверг побывала в Нидерландах и по традиции выдали с «Фейеноордом» феерическую игру с большим количеством голов. На табло был зафиксирован невероятный счет (3:3). Далее клуб проводил игру чемпионата Чехии и спокойно на своем поле разгромил «Пардубице» (4:0).

«Фейеноорд» был близок к победе в первой игре, но упустил ее на 95 минуте встречи и теперь вынужден побеждать на выезде для выхода в заветный полуфинал. Команда, как и соперник в рамках чемпионата разгромила «Хераклес» (4:1) и оформила очередные три очка в свою копилку.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Славии» и «Фейеноорда» насчитывает четыре игры

«Славия» пропустила лишь один гол в четырех последних домашних встречах

«Фейеноорд» забивает на выезде в 10 матчах подряд

Все три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

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