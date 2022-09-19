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Германия – Венгрия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

вчера, 09:22
Сборная Венгрии

Ставки букмекеров

Сборная Германии идет очевидным фаворитом этой встречи. Победа хозяев в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.25, поставить на ничью можно по котировке 5.90, а за победу Венгрии выставлена цена 10.00.

Лига Наций 2022/2023
Германия
Венгрия
ВыигрышНичьяНичьяНичья
- : -
23 сентября 2022, 21:45
пятница
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.236.5613.64
Лига Ставок 1.28 6.00 11.00
Мелбет 1.25 6.00 11.00
1XBET 1.25 6.00 11.00

Букмекер также убежден, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.66, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

Германия занимает второе место в группе Лиги Наций УЕФА, набрав шесть очков за четыре тура. В последней игре турнира сборная одержала первую победу, крупно обыграв на своем поле Италию (5:2).

Прежде футболисты сборной Германии зафиксировали три ничейных поединка, поочередно разделив очки с венграми (1:1), англичанами (1:1) и итальянцами (1:1).

Венгрия сенсационно лидирует в квартете, набрав семь очков. Команде дважды удалось обыграть Англию (4:0 и 1:0), а также заработать один балл в домашней встрече с немцами (1:1). Единственный проигрыш в текущем розыгрыше Лиги Наций УЕФА венгерские футболисты допустили на поле Италии (1:2).

Информация для ставок

  • Германия выиграла 6 из прошлых 8 домашних матчей всех турниров
  • Венгрия не побеждала в 4 последних матчах против Германии
  • Германия забивала минимум два гола в 4 прошлых матчах против Венгрии

Прогноз

У сборной Германии есть отличная возможность захватить лидерство в группе. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.10 1.25 2.51 1.56 1.95 1.92
Лига Ставок 2.34 1.58 1.84 1.93
Мелбет 2.32 1.55
1XBET 2.32 1.55
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:56
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:20
Германия не проиграет!
Гость
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