Германия – Венгрия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

Ставки букмекеров
Сборная Германии идет очевидным фаворитом этой встречи. Победа хозяев в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.25, поставить на ничью можно по котировке 5.90, а за победу Венгрии выставлена цена 10.00.
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23 сентября 2022, 21:45
пятница
Букмекер также убежден, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.66, ТМ(2,5) – 2.12.
Форма команд
Германия занимает второе место в группе Лиги Наций УЕФА, набрав шесть очков за четыре тура. В последней игре турнира сборная одержала первую победу, крупно обыграв на своем поле Италию (5:2).
Прежде футболисты сборной Германии зафиксировали три ничейных поединка, поочередно разделив очки с венграми (1:1), англичанами (1:1) и итальянцами (1:1).
Венгрия сенсационно лидирует в квартете, набрав семь очков. Команде дважды удалось обыграть Англию (4:0 и 1:0), а также заработать один балл в домашней встрече с немцами (1:1). Единственный проигрыш в текущем розыгрыше Лиги Наций УЕФА венгерские футболисты допустили на поле Италии (1:2).
Информация для ставок
- Германия выиграла 6 из прошлых 8 домашних матчей всех турниров
- Венгрия не побеждала в 4 последних матчах против Германии
- Германия забивала минимум два гола в 4 прошлых матчах против Венгрии
Прогноз
У сборной Германии есть отличная возможность захватить лидерство в группе. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.