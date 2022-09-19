Германия – Венгрия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

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вчера, 09:22

Ставки букмекеров

Сборная Германии идет очевидным фаворитом этой встречи. Победа хозяев в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.25, поставить на ничью можно по котировке 5.90, а за победу Венгрии выставлена цена 10.00.

Букмекер также убежден, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.66, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

Германия занимает второе место в группе Лиги Наций УЕФА , набрав шесть очков за четыре тура. В последней игре турнира сборная одержала первую победу, крупно обыграв на своем поле Италию (5:2).

Прежде футболисты сборной Германии зафиксировали три ничейных поединка, поочередно разделив очки с венграми (1:1), англичанами (1:1) и итальянцами (1:1).

Венгрия сенсационно лидирует в квартете, набрав семь очков. Команде дважды удалось обыграть Англию (4:0 и 1:0), а также заработать один балл в домашней встрече с немцами (1:1). Единственный проигрыш в текущем розыгрыше Лиги Наций УЕФА венгерские футболисты допустили на поле Италии (1:2).

Информация для ставок

Германия выиграла 6 из прошлых 8 домашних матчей всех турниров

Венгрия не побеждала в 4 последних матчах против Германии

Германия забивала минимум два гола в 4 прошлых матчах против Венгрии

Прогноз

У сборной Германии есть отличная возможность захватить лидерство в группе. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.