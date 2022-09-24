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Словакия — Беларусь. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 16:21
Словакия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом этого поединка. Это сборная Словакии, коэффициент на победу которой составляет 1.6. Успех Беларуси оценивают по коэффициенту 6.3. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.533.947.55
Лига Ставок 1.57 3.95 6.60
Мелбет 1.55 3.92 6.30
1XBET 1.55 3.92 6.30

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1. 7. Существует маленькая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Словакия проиграла Азербайджану и Казахстану два последних поединка с одинаковым счетом (1:2) и лишилась всех шансов повыситься в классе. После пяти туров коллектив находится на третьем месте в группе, имея лишь шесть очков в копилке.

Беларусь в свою очередь будет вынуждена отправиться в Лигу D и там сражаться с самыми слабыми командами континента. За весь розыгрыш белорусы добыли всего два очка, а в минувших турах проиграла Казахстану и Азербайджану (1:2) и (0:2).

Информация для ставок

  • Словакия проиграла три из четырех последних матчей
  • Безвыигрышаня серия Беларуси насчитывает пять поединков
  • Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Пять из семи последних игр и Словакии и Беларуси завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Поединок, в котором есть очевидный фаворит и аутсайдер. Скорее всего, словаки будут доминировать на протяжении всей игры и без проблем выиграют. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.65 1.70 2.22
Лига Ставок 2.18 1.66 1.64 2.22
Мелбет 1.70 2.22
1XBET 1.70 2.22
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:10
Победа команды хозяев поля в этом матче.
2fd9g7pdup72
2fd9g7pdup72
вчера в 18:41
Победу одержит Словакия
Гость
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