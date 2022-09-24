Словакия — Беларусь. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

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вчера, 16:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом этого поединка. Это сборная Словакии, коэффициент на победу которой составляет 1.6. Успех Беларуси оценивают по коэффициенту 6.3. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1. 7. Существует маленькая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Словакия проиграла Азербайджану и Казахстану два последних поединка с одинаковым счетом (1:2) и лишилась всех шансов повыситься в классе. После пяти туров коллектив находится на третьем месте в группе, имея лишь шесть очков в копилке.

Беларусь в свою очередь будет вынуждена отправиться в Лигу D и там сражаться с самыми слабыми командами континента. За весь розыгрыш белорусы добыли всего два очка, а в минувших турах проиграла Казахстану и Азербайджану (1:2) и (0:2).

Информация для ставок

Словакия проиграла три из четырех последних матчей

Безвыигрышаня серия Беларуси насчитывает пять поединков

Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»

Пять из семи последних игр и Словакии и Беларуси завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Поединок, в котором есть очевидный фаворит и аутсайдер. Скорее всего, словаки будут доминировать на протяжении всей игры и без проблем выиграют. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.