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Лихтенштейн – Румыния. Прогноз матча квалификации на ЧМ-2022 (14.11.2021)

14 ноября 2021, 11:05

Интересную встречу двух непростых команд подарит очередной тур квалификации ЧМ-2022, где Лихтенштейн принимает Румынию. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Лихтенштейн
Румыния
0 : 2
завершен
14 ноября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
27.6610.021.11
Фонбет 30.00 12.00 1.07
Мелбет 21.00 10.00 1.09
1XBET 41.00 12.50 1.09
BetBoom 39.17 13.71 1.04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Румыния. Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.2. Победа сборной Лихтенштейна оценивается по коэффициенту 27, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на тотал меньше 3 можно по коэффициенту 2.01. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.9.

Форма команд

Лихтенштейн является абсолютным аутсайдером квалификации и за все отборочные матчи команда смогла набрать лишь одно очко. Главная причина неудач команды – отсутствие высококвалифицированных футболистов на большинстве позиций. Сборная просто доигрывает турнир и постарается побороться за очки с одним из претендентов на выход в плей-офф. В прошлой игре команду разгромила Германия (0:9), а ранее уступили на выезде Исландии (0:4).

Румыния идет на третьем месте, имея в активе 14 очков. Судьба второго места уже не зависит от команды, ведь в случае победы в своем матче ей необходимо будет смотреть на результат параллельной игры Северной Македонии с Исландией. В матче с аутсайдером у румынских футболистов не должно быть недооценки, ведь на кону стоит место в плей-офф квалификации. В прошлом матче Румыния не смогла обыграть Исландию на своем поле (0:0), а ранее команда обыграла Армению (1:0).

Информация для ставок

  • Лихтенштейн не может выиграть уже 15 матчей во всех турнирах
  • Четыре последних выездных матча Румынии завершились исходом «обе забьют – нет»
  • Румыния выиграла пять матчей у Лихтенштейна с общим счетом 28:1

Прогноз

Практически ни у кого не вызывает сомнений победа сборной Румынии, ведь от нее зависит дальнейшая судьба команды на турнире. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на уверенную победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 1.61.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.43 2.25 1.69
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 2.34 1.63
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Все комментарии
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vgj3e3g99bt3
14 ноября в 18:10
Румыния одержит победу.
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yg2hsbf27j8u
14 ноября в 13:41
Румыния выиграет матч.
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