Лихтенштейн – Румыния. Прогноз матча квалификации на ЧМ-2022 (14.11.2021)

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14 ноября 2021, 11:05

Интересную встречу двух непростых команд подарит очередной тур квалификации ЧМ -2022, где Лихтенштейн принимает Румынию. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Румыния. Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.2. Победа сборной Лихтенштейна оценивается по коэффициенту 27, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на тотал меньше 3 можно по коэффициенту 2.01. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.9.

Форма команд

Лихтенштейн является абсолютным аутсайдером квалификации и за все отборочные матчи команда смогла набрать лишь одно очко. Главная причина неудач команды – отсутствие высококвалифицированных футболистов на большинстве позиций. Сборная просто доигрывает турнир и постарается побороться за очки с одним из претендентов на выход в плей-офф. В прошлой игре команду разгромила Германия (0:9), а ранее уступили на выезде Исландии (0:4).

Румыния идет на третьем месте, имея в активе 14 очков. Судьба второго места уже не зависит от команды, ведь в случае победы в своем матче ей необходимо будет смотреть на результат параллельной игры Северной Македонии с Исландией. В матче с аутсайдером у румынских футболистов не должно быть недооценки, ведь на кону стоит место в плей-офф квалификации. В прошлом матче Румыния не смогла обыграть Исландию на своем поле (0:0), а ранее команда обыграла Армению (1:0).

Информация для ставок

Лихтенштейн не может выиграть уже 15 матчей во всех турнирах

Четыре последних выездных матча Румынии завершились исходом «обе забьют – нет»

Румыния выиграла пять матчей у Лихтенштейна с общим счетом 28:1

Прогноз

Практически ни у кого не вызывает сомнений победа сборной Румынии, ведь от нее зависит дальнейшая судьба команды на турнире. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на уверенную победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 1.61.