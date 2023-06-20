Лихтенштейн – Словакия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (20.06.2023)

1687269870

вчера, 17:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словакия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.06. Победа сборной Лихтенштейна оценивается по 32, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.65.

Форма команд

Сборная Лихтенштейна определенно является самой слабой в этой группе и не смогла набрать ни одного очка в трех турах с общей разницей (0:13). Коллектив предстоит сыграть еще 7 туров, но шансов набрать очки в них будет не так много. В предстоящей встрече соперник является большим фаворитом и нуждается в очках. Два последних матча Лихтенштейна завершились поражениями от Люксембурга (0:2) и Исландии (0:7).

Словакия набрала семь очков в трех стартовых турах квалификации, хотя могла добыть и все девять пунктов. Коллектив отстает от Португалии на два балла, но опережает Люксембург на три очка. В случае победы в предстоящей встрече гости смогут оторваться от преследователей и чувствовать себя увереннее перед следующими поединками. В прошлом матче Словакия обыграла на выезде Исландию (2:1), а ранее одолела Боснию и Герцеговину (2:0).

Информация для ставок

Лихтенштейн проиграл 17 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Словакии завершились ничейным результатом

Восемь из десяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Словакия выиграла семь из девяти последних матчей у Лихтенштейна

Прогноз

Словакия является фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся забить несколько мячей и увезти три выездных очка. Сделать ставку на победу сборной Словакии можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.