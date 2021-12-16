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«Лилль» — «Осер». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

16 декабря 2021, 17:17

На стадии 1/32 финала Кубка Франции «Лилль» сыграет дома против «Осера». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 18 декабря.

Франция. Кубок 2021/2022
Лилль
Осер
3 : 1
завершен
18 декабря 2021, 20:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.275.3611.26
Фонбет 1.23 5.90 14.00
1XBET 1.10 8.40 20.00
BetBoom 1.16 8.10 18.00

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет убеждены, что «Лилль» победит в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.37. Вероятность ничьей оценивается в 4.64, а победа «Осера» доступна по котировке 8.30.

В линии голов с небольшим преимуществом идут ставки на результативный формат встречи. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Ближе к экватору сезона «Лилль» сильно прибавил. «Доги» смогли преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов, где они на финише одержали три победы подряд. В чемпионате Франции действующий победитель лиги смог последовательно победить «Ренн» (2:1) и «Труа» (2:1), а в минувшем туре команда разделила очки дома с «Лионом» (0:0).

«Осер», выступающий во втором дивизионе, в этом сезоне ведет борьбу за возвращение в Лигу 1. На данный момент команда базируется на третьем месте в общем зачете, набрав 33 балла за 18 туров.

Накануне предстоящего матча «Осер» оформил девятую победу в чемпионате, обыграв в гостях «Дюнкерк» (2:0). Так команда реабилитировалась за потери очков в играх с «Каном» (2:2) и «Дижоном» (1:3).

Информация для ставок

  • Исход ТБ(2,5) сыграл в 3 из прошлых 4 матчей «Лилля» во всех турнирах
  • В 6 из прошлых 7 матчей «Осера» во всех турнирах забивалось минимум 3 гола
  • Команды обменивались забитыми голами в 3 из прошлых 4 очных встреч

Прогноз

Безусловно, «Лилль» заслуженно является фаворитом этой встречи, но защита у «догов» сейчас периодически дает осечки. «Осер», в свою очередь, результативно играет в атаке, поэтому рекомендуем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.37 2.02 1.83 1.54 2.48
1XBET 7.61 1.10
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Gahi
Gahi
16 декабря 2021 в 19:09
Победа команды "Лилль" в этом матче. Удачи
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