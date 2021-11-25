ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига конференций 2021/2022

«Линкольн» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

25 ноября 2021, 10:57

В пятом туре Лиги конференций «Линкольн» из Гибралтара сыграет на домашней арене против «Копенгагена». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Лига конференций 2021/2022
Линкольн
Копенгаген
0 : 4
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают, что у хозяев этой встречи мало шансов набрать очки. Ставки на победу «Линкольна» БК Фонбет принимает с высоким коэффициентом 14.50. Вероятность ничьей тоже низка – 6.65, а победа «Копенгагена» доступна по котировке 1.20.

При этом аналитики убеждены, что в Гибралтаре команды суммарно забьют минимум три мяча. Ставки на ТБ(2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Линкольн» прогнозируемо стал поставщиком очков для других участников группы F. Все четыре поединка в Лиге конференций клуб из Гибралтара проиграл с общим счетом 2:11.

Неудачи сегодняшних хозяев случились в такой последовательности: ПАОК (0:2), «Копенгаген» (1:3), «Слован» (0:2 и 1:4).

«Копенгаген» идет в лидерах группы, набрав девять баллов за четыре тура. Датский коллектив последовательно победил предстоящего соперника и «Слован» (3:1), а также обменялся гостевыми победами с ПАОКом с одинаковым счетом 2:1.

В чемпионате Дании «Копенгаген» продолжает погоню за лидером «Мидтьюлландом», от которого он отстает на четыре балла. Правда, две последние игры в Суперлиге «львы» свели к ничейным исходам – «Орхус» (1:1) и «Силькеборг» (0:0).

Информация для ставок

  • «Линкольн» проиграл 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Копенгаген» не уступал в 4 предыдущих матчах во всех турнирах – две ничьих и две победы
  • «Копенгаген» не пропускал больше одного гола в 4 последних поединках

Прогноз

Отсутствие опыта и плохой подбор исполнителей не позволяют «Линкольну» проявлять себя в Лиге конференций. «Копенгаген» же намерен с первой строчки пройти в плей-офф, поэтому в Гибралтаре команде нужно брать убедительную победу. Предлагаем ставку на фору гостей (-1,5) гола по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.63 1.78 2.04
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
rq43bnn9kkzk
rq43bnn9kkzk
25 ноября в 17:52
Футбольный клуб Копенгаген выиграет матч.
yghzp2eh75rj
yghzp2eh75rj
25 ноября в 13:51
Футбольный клуб «Копенгаген» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100