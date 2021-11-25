«Линкольн» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 10:57

В пятом туре Лиги конференций «Линкольн» из Гибралтара сыграет на домашней арене против «Копенгагена». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают, что у хозяев этой встречи мало шансов набрать очки. Ставки на победу «Линкольна» БК Фонбет принимает с высоким коэффициентом 14.50. Вероятность ничьей тоже низка – 6.65, а победа «Копенгагена» доступна по котировке 1.20.

При этом аналитики убеждены, что в Гибралтаре команды суммарно забьют минимум три мяча. Ставки на ТБ (2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Линкольн» прогнозируемо стал поставщиком очков для других участников группы F. Все четыре поединка в Лиге конференций клуб из Гибралтара проиграл с общим счетом 2:11.

Неудачи сегодняшних хозяев случились в такой последовательности: ПАОК (0:2), «Копенгаген» (1:3), «Слован» (0:2 и 1:4).

«Копенгаген» идет в лидерах группы, набрав девять баллов за четыре тура. Датский коллектив последовательно победил предстоящего соперника и «Слован» (3:1), а также обменялся гостевыми победами с ПАОКом с одинаковым счетом 2:1.

В чемпионате Дании «Копенгаген» продолжает погоню за лидером «Мидтьюлландом», от которого он отстает на четыре балла. Правда, две последние игры в Суперлиге «львы» свели к ничейным исходам – «Орхус» (1:1) и «Силькеборг» (0:0).

Информация для ставок

«Линкольн» проиграл 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Копенгаген» не уступал в 4 предыдущих матчах во всех турнирах – две ничьих и две победы

«Копенгаген» не пропускал больше одного гола в 4 последних поединках

Прогноз

Отсутствие опыта и плохой подбор исполнителей не позволяют «Линкольну» проявлять себя в Лиге конференций. «Копенгаген» же намерен с первой строчки пройти в плей-офф, поэтому в Гибралтаре команде нужно брать убедительную победу. Предлагаем ставку на фору гостей (-1,5) гола по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.