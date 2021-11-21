ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Лион» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

21 ноября 2021, 16:07

В последней игре 14-го тура чемпионата Франции очное противостояние проведут «Лион» и «Марсель». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 21 ноября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Лион
Марсель
- : -
матч отменен
21 ноября 2021, 22:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.853.67
Фонбет 2.00 3.80 3.50
BetBoom 1.86 3.92 3.92

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящем матче эксперты отводят хозяевам поля. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу «Лиона» по коэффициенту 1.97, за ничью предложен коэффициенту 3.90, а вот победа «Марселя» доступна по котировке 3.80.

Эксперты ожидают от команд результативного футбола. Ставки ТБ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Лион» стабильными результатами в чемпионате Франции не отличается. В пассиве «ткачей» уже четыре поражения, а 19 набранных очков располагают клуб на восьмой позиции в общем зачете.

При этом «Лион» проиграл два из трех прошлых матчей в Лиге 1, в которых команда уступила «Ницце» (2:3) и «Ренну» (1:4), а единственную победу в данной серии удалось оформить дома над «Лансом» (2:1).

«Марсель» проиграл только два поединка в текущем розыгрыше Лиги 1, но южане слишком частят с ничейными исходами, которых за 13 туров накопилось пять штук. При этом команда идет на серии из семи поединков без поражений во всех турнирах.

Перед паузой «Марсель» не оправдал статус фаворита в домашней игре против «Меца» (0:0), а до этого команда разделила очки с «Лацио» (2:2) в рамках Лиги Европы. У «Лиона» в том же турнире дела намного лучше – четыре победы в четырех турах и досрочный выход из группы. В последнем матче была повержена «Спарта» (3:0).

Информация для ставок

  • «Лион» не проигрывал в 16 последних домашних матчах против «Марселя»
  • В 5 прошлых гостевых матчах «Марселя» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
  • В 3 предыдущих встречах «Лиона» и «Марселя» сыграл исход ТМ(2,5)

Прогноз

В этой игре букмекеры ожидают от команд голов. Но дело в том, что последние очные встречи «Лиона» и «Марселя» завершались в низовом формате. При этом южане без голевых феерий завершили шесть прошлых матчей в гостях. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.05 1.27 2.39 1.64 1.88 2.02
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
agsebpgp766j
agsebpgp766j
21 ноября в 16:26
Футбольный клуб Лион одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100