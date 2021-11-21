«Лион» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

1637500021

21 ноября 2021, 16:07

В последней игре 14-го тура чемпионата Франции очное противостояние проведут «Лион» и «Марсель». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 21 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящем матче эксперты отводят хозяевам поля. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу «Лиона» по коэффициенту 1.97, за ничью предложен коэффициенту 3.90, а вот победа «Марселя» доступна по котировке 3.80.

Эксперты ожидают от команд результативного футбола. Ставки ТБ (2,5) голов идут в линии по котировке 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Лион» стабильными результатами в чемпионате Франции не отличается. В пассиве «ткачей» уже четыре поражения, а 19 набранных очков располагают клуб на восьмой позиции в общем зачете.

При этом «Лион» проиграл два из трех прошлых матчей в Лиге 1, в которых команда уступила «Ницце» (2:3) и «Ренну» (1:4), а единственную победу в данной серии удалось оформить дома над «Лансом» (2:1).

«Марсель» проиграл только два поединка в текущем розыгрыше Лиги 1, но южане слишком частят с ничейными исходами, которых за 13 туров накопилось пять штук. При этом команда идет на серии из семи поединков без поражений во всех турнирах.

Перед паузой «Марсель» не оправдал статус фаворита в домашней игре против «Меца» (0:0), а до этого команда разделила очки с «Лацио» (2:2) в рамках Лиги Европы. У «Лиона» в том же турнире дела намного лучше – четыре победы в четырех турах и досрочный выход из группы. В последнем матче была повержена «Спарта» (3:0).

Информация для ставок

«Лион» не проигрывал в 16 последних домашних матчах против «Марселя»

В 5 прошлых гостевых матчах «Марселя» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)

В 3 предыдущих встречах «Лиона» и «Марселя» сыграл исход ТМ(2,5)

Прогноз

В этой игре букмекеры ожидают от команд голов. Но дело в том, что последние очные встречи «Лиона» и «Марселя» завершались в низовом формате. При этом южане без голевых феерий завершили шесть прошлых матчей в гостях. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.