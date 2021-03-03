«Лион» — «Ренн»: прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2021)

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вчера, 12:35

«Лион» и «Ренн» проведут очную встречу 3 марта в рамках очередного тура чемпионата Франции. Прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

На победу «Лиона» в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет выставила коэффициент 1.65. Сделать ставку на гостевую победу «Ренна» можно за 5.45, а ничья котируется в 4.42.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на результативный исход матча. Заключить пари на ТБ (2,5) предлагается по коэффициенту 1.71, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Лион» не смог победить «Марсель» в прошлом туре Лиги 1. Этот матч «ткачи» заканчивали в численном меньшинстве. В турнирной таблице чемпионата команда опустилась на третье место, пропустив вперед ПСЖ .

В 13 домашних играх лиги «Лион» одержал восемь побед, забив в общей сложности 28 голов. Последний поединок на своем поле «Лион» провалил, уступив «Монпелье» (1:2).

«Ренн» не побеждал в шести прошлых турах французского чемпионата. В этой серии «красно-черные» потерпели четыре поражения, взяв очки только в ничейных встречах против «Лорьяна» (1:1) и «Ланса» (0:0). 26 февраля «Ренн» уступил на своем поле «Ницце». Это поражение стало для команды восьмым в текущем сезоне Лиги 1.

Информация для ставок

• В 12 из 15 домашних матчей «Лиона» против «Ренна» прошла ставка на ТМ(2,5)

• В 9 из 10 последних домашних матчей «Лиона» сыграл исход ТБ (2,5)

• «Лион» не проигрывал в 22 из 24 прошлых матчей Лиги 1

Прогноз

«Лион» должен пользоваться тем, что «Ренн» находится в плохой форме. Еще одна осечка может усугубить турнирное положение «ткачей», которых уже почти настиг «Монако». Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев с неплохим коэффициентом 1.65 в БК Фонбет.