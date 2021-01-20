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«Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ (21.01.2021)

20 января 2021, 11:56

21 января «Ливерпуль» принимает на своем поле «Бернли» в рамках 19-го тура АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.217.0815.70
Fonbet Live! 24.00 5.80 1.19
Лига ставок 1.35 6.00 8.80

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» является очевидным фаворитом этого противостояния, в победу гостей совсем никто не верит, как и в ничейный исход. Хозяева поля настолько хорошо играют против средних команд, что у их оппонентов просто нет никаких шансов. Букмекеры БК Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал голов больше 3 с коэффициентом 1,75.

Форма команд

В начале сезона казалось, что «Ливерпуль» совершенно спокойно выиграет второе чемпионство кряду. Однако в середине чемпионата команду начало штормить. Сейчас «Ливерпуль» находится на четвертой строчке и имеет в активе 34 пункта. Свой последний матч команда Юргена Клоппа провела дома и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед», матч закончился со счетом 0:0.

«Бернли» ужасен в нынешнем сезоне, команда занимает 17-ю строчку в таблице с 16 баллами в активе. До зоны вылета всего четыре очка, если команда ничего не предпримет, этот сезон она закончит в подвале и отправится в Чемпионшип. Последние матчи у клуба не совсем ладятся, также наблюдаются явные проблемы в обороне. Последний поединок команда проиграла со счетом 0:1.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» выиграл лишь один из последних пяти матчей
● Хозяева поля забивали не больше одного мяча в трех из последних пяти матчей
● «Бернли» забил всего 9 мячей в нынешнем сезоне — худший результат в лиге вместе с «Фулхэмом» и «Брайтоном»

Прогноз

Несмотря на то, что «Бернли» мало забивает в этом чемпионате, в матче против «Ливерпуля» у команды должен быть заряд энергии. Команде необходимо подняться в середину таблицы. Букмекеры советуют сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 2,10, а матч завершится победой «Ливерпуля».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.217.0815.70
Fonbet Live! 24.00 5.80 1.19
Лига ставок 1.35 6.00 8.80
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shlomo
shlomo
20 января в 12:01
Хочется чтобы Ливер уже пришел в себя...
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