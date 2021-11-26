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«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (27.11.2021)

26 ноября 2021, 17:56

«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в рамках 13-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Ливерпуль
Саутгемптон
4 : 0
завершен
27 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.316.0810.07
Фонбет 1.28 5.90 10.00
1XBET 1.31 6.15 11.00
BetBoom 1.25 6.66 11.94

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.27. Ничейный исход оценивается в 6.00, а победа «Саутгемптона» в 10.20.

Форма команд

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 25 пунктов. В активе «красных» — семь побед, четыре ничьих и одно поражения. Коллектив из Ливерпуля забил 35 голов и пропустил 11 мячей. В последних поединках «красные» выиграли у «Арсенала», а также проиграли «Вест Хэму» и сыграли вничью с «Брайтоном».

«Саутгемптон» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 баллов. Команда выиграла три поединка, пять раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. «Святые» забили 11 голов и пропустили 14 мячей. В последних матчах клуб проиграли «Норвичу», а также победил «Астон Виллу» и выиграл у «Уотфорда».

Информация для ставок

● «Ливерпуль» проиграл один матч из последних десяти
● «Саутгемптон» выиграл два матча из последних пяти
● У «Ливерпуля» восемь забитых за три последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.15. Верится только в голы со стороны «Ливерпуля», гости находятся в очень плохой форме.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.42 2.39 1.64
1XBET 5.38 1.17
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Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
26 ноября в 18:00
«Ливерпуль» выиграет.
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