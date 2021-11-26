«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 17:56

«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в рамках 13-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.27. Ничейный исход оценивается в 6.00, а победа «Саутгемптона» в 10.20.

Форма команд

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ . Команда набрала 25 пунктов. В активе «красных» — семь побед, четыре ничьих и одно поражения. Коллектив из Ливерпуля забил 35 голов и пропустил 11 мячей. В последних поединках «красные» выиграли у «Арсенала», а также проиграли «Вест Хэму» и сыграли вничью с «Брайтоном».

«Саутгемптон» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 баллов. Команда выиграла три поединка, пять раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. «Святые» забили 11 голов и пропустили 14 мячей. В последних матчах клуб проиграли «Норвичу», а также победил «Астон Виллу» и выиграл у «Уотфорда».

Информация для ставок

● «Ливерпуль» проиграл один матч из последних десяти

● «Саутгемптон» выиграл два матча из последних пяти

● У «Ливерпуля» восемь забитых за три последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.15. Верится только в голы со стороны «Ливерпуля», гости находятся в очень плохой форме.