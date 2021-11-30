«Ломмель Юнайтед» — «Гент». Прогноз на матч Кубка Бельгии (01.12.2021)

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вчера, 12:36

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам матч 1/8 финала Кубка Бельгии. «Ломмель Юнайтед» ждет в гости «Гент». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.28. Победа «Ломмель Юнайтед» оценивается в 8.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Гент» идет на седьмом месте в высшем дивизионе Бельгии и за последние пять поединков проиграл лишь один раз. Команда рассчитывает на более высокие места, поэтому в последних матчах старается выкладываться на всю силу, чтобы стабильно набирать необходимые пункты. Матч Кубка с представителем более низшего дивизиона не должен вводить футболистов в заблуждение. В прошлой стадии турнира «Гент» прошел «Белицию» Билзен (4:0), а в чемпионате команда оказалась сильнее «Стандарда» (3:1).

«Ломмель Юнайтед» выступает во втором дивизионе Бельгии и результатами совсем не блещет. Клуб очень близок к зоне вылета и не может одержать победу уже в нескольких матчах подряд. В последних пяти поединках коллектив набрал всего одно очко и перед матчем Кубка Бельгии находится не в лучших физических кондициях. На прошлом этапе «Ломмель Юнайтед» выиграл у «Шарлеруа» в серии пенальти (1:0), а в крайнем туре второй лиги Бельгии минимально уступил на своем поле «Вестерло» (0:1).

Информация для ставок

«Гент» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Ломмель Юнайтед» одержал всего три победы

«Ломмель Юнайтед» смог отличиться в девяти последних домашних встречах из десяти

Восемь из десяти выездных поединков «Гента» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ломмель Юнайтед» находится не в лучшем состоянии, поэтому конкурировать с «Гентом» будет очень непросто. Тем не менее мы предполагаем, что оба коллектива сумеют минимум по одному разу отличиться голом. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.