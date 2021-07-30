ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИрландия. Премьер-лига 2021

«Лонгфорд Таун» — «Дерри Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (31.07.2021)

вчера, 21:42

31 июля 2021 года «Лонгфорд Таун» примет «Дерри Сити» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.393.431.94
Мелбет 4.10 3.40 1.97
1XBET 4.10 3.40 1.97
BetBoom 4.30 3.40 1.86

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Дерри Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу хозяев поля по 4.40.

Форма команд

«Лонгфорд Таун» расположился на последнем месте, у клуба 11 баллов. Команда выиграла всего один поединок, восемь раз играла вничью и проиграла в 12 матчах. У клуба в активе 15 забитых и 35 пропущенных.

«Дерри Сити» играет намного лучше своего оппонента. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов. У клуба шесть побед, семь ничьих и восемь поражений. Этот клуб забил 23 гола и пропустил 28 мячей. В последних матчах «Дерри Сити» выглядел очень плохо, команда находится в ужасной форме.

Информация для ставок

● «Лонгфорд Таун» забил четыре гола в последних пяти матчах

● «Дерри Сити» выиграл четыре матча из последних десяти

● «Лонгфорд Таун» выиграл один матч из последних десяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.63.

Букмекеры также предлагают коэффициент 4.54 на победу хозяев в матче чемпионата Беларуси.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.71 1.63 2.37
Мелбет 1.65 2.38
1XBET 1.65 2.38
BetBoom 2.10 1.67 1.59 2.25 1.29 3.30
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
r7tuxvn6rm86
r7tuxvn6rm86
вчера в 21:46
Футбольный клуб «Дерри Сити» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100