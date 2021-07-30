«Лонгфорд Таун» — «Дерри Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (31.07.2021)

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вчера, 21:42

31 июля 2021 года «Лонгфорд Таун» примет «Дерри Сити» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Дерри Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу хозяев поля по 4.40.

Форма команд

«Лонгфорд Таун» расположился на последнем месте, у клуба 11 баллов. Команда выиграла всего один поединок, восемь раз играла вничью и проиграла в 12 матчах. У клуба в активе 15 забитых и 35 пропущенных.

«Дерри Сити» играет намного лучше своего оппонента. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов. У клуба шесть побед, семь ничьих и восемь поражений. Этот клуб забил 23 гола и пропустил 28 мячей. В последних матчах «Дерри Сити» выглядел очень плохо, команда находится в ужасной форме.

Информация для ставок

● «Лонгфорд Таун» забил четыре гола в последних пяти матчах

● «Дерри Сити» выиграл четыре матча из последних десяти

● «Лонгфорд Таун» выиграл один матч из последних десяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.63.

Букмекеры также предлагают коэффициент 4.54 на победу хозяев в матче чемпионата Беларуси.