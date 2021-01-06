«Лорьян» — «Монако». Прогноз на матч чемпионата Франции (06.01.2021)

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06 января 2021, 07:43

«Лорьян» принимает «Монако», который набрал хороший ход. Могут ли гости претендовать на легкие 3 очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити представлены следующие котировки на эту игру. Победу «Лорьяна» можно взять за 4,40, ничья доступна на отметке 4,05, а триумф фаворита «Монако» можно сыграть за 1,77.

Тотал в этой игре классический и равен 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,75, а меньше за 2,20.

Форма команд

«Лорьян» не может победить на протяжении трех последних игр. В этих поединках команда пропустила целых семь мячей. В последней встрече зафиксирована ничья с «Ниццей» (2:2). Последние результаты повлияли на то, что клуб опустился в зону аутсайдеров и расположился на 18-й позиции.

«Монако» после серии неудачных результатов наконец-то обрел свою игровую форму. В прошлом туре команда расписала мировую с «Сент-Этьеном», а до этого справилась с «Дижоном» (1:0). Отставание от лидера составляет девять очков.

Информация для ставок

«Лорьян» проиграл пять из семи последних поединков

«Монако» выиграл 5 из 10 последних выездных поединков

В четырех последних очных встречах команд победителем выходил «Монако»

Прогноз

Учитывая статистические показатели, мы советуем не экспериментировать в этом поединке. «Лорьян» выступает откровенно неудачно, у команды огромное количество травмированных игроков. Что касается команды гостей, то она набрала неплохую игровую форму, что должно поспособствовать набору трех очков. Играем в букмекерской конторе Бетсити победу «Монако» с коэффициентом 1,77.