«Львов» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (15.08.2021)

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сегодня, 01:09

В четвертом туре чемпионата Украины нас ждет игра «Львова» и «Александрии». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явного фаворита в этом поединке нет. «Львов» играет домашний поединок, поставить на его победу можно по коэффициенту 3.4. Победа «Александрии» оценивается в 2.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Львов» был неплохо готов к сезону и начал чемпионат с домашней ничьей, но затем последовали матчи с участниками еврокубков. Команда с разгромным счетом уступила сначала «Ворскле» (1:4), а следом и «Шахтёру» (0:3). Теперь «Львов» находится в зоне вылета. Исправлять ситуацию футболисты намерены уже в ближайшем матче.

«Александрия» неоднозначно стартовала в чемпионате, обыграв призеров минувшего розыгрыша луганскую «Зарю» (1:0) и донецкий «Шахтёр» (2:1), но в то же время уступила слабейшей команде турнира закарпатскому «Минаю» (0:1) и занимает по итогу трех туров шестое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Львова» насчитывает четыре поединка

«Александрия» выиграла последние два выездных матча

«Александрия» пропускает минимум один гол в 10 из 11 последних игр

Последняя очная встреча завершилась победой «Львова» (3:1)

Прогноз

Никто не ждет подвигов от этих команд в сезоне, но «Александрии» уже удалось дважды удивить украинскую футбольную общественность. Однако после первого успеха последовало поражение от аутсайдера, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на победу «Львова» по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Бордо» в матче с «Марселем».