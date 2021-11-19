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«Львов» — «Заря». Прогноз на матч УПЛ (20.11.2021)

19 ноября 2021, 10:19

На поединок очередного тура УПЛ «Заря» отправится во Львов, где сразится с одноименным клубом. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Львов
Заря
2 : 1
завершен
20 ноября 2021, 15:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.414.131.61
Фонбет 5.70 4.15 1.57
Мелбет 5.25 4.30 1.54
1XBET 5.45 4.30 1.51
BetBoom 6.20 4.00 1.55

Ставки букмекеров

Бронзовый призер минувшего чемпионата является абсолютным фаворитом данной встречи. Поставить на победу «Зари» можно по коэффициенту 1.55. Неожиданная победа «Львова» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по 2.21.

Форма команд

«Львов» в минувшем туре принимал дома черниговскую «Десну», но не смог навязать ей свой футбол и проиграл (0:2). Это поражение откинуло команду в зону вылета и не прибавило футболистам уверенности в своих силах перед игрой с бронзовым призером минувшего первенства.

«Заря» продолжает оформлять победы. Луганский коллектив перед паузой на матчи сборных сумел обыграть в Лиге конференций софийский ЦСКА (2:0), а также не оставил шансов ровенскому «Вересу» в рамках УПЛ (3:0).

Информация для ставок

• «Львов» не может выиграть дома в десяти поединках кряду
• Четыре из пяти последних игр с участием «Львова» завершились результатом ТМ 2.5
• Победная серия «Зари» насчитывает шесть матчей (с учетом дополнительного времени)

Прогноз

Гостевая команда будет играть только на победу, желая продлить свою красивую победную серию. Предлагаем сделать ставку на победу «Зари» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.74 1.76 2.06
Мелбет 2.07 1.75
1XBET 4.71 1.19
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Все комментарии
Gahi
Gahi
19 ноября в 13:22
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
r6dqvffe7mu2
r6dqvffe7mu2
19 ноября в 11:21
Футбольный клуб Заря (Луганск) выиграет матч.
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