«Львов» — «Заря». Прогноз на матч УПЛ (20.11.2021)

На поединок очередного тура УПЛ «Заря» отправится во Львов, где сразится с одноименным клубом. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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2 : 1
завершен
20 ноября 2021, 15:00
суббота
Ставки букмекеров
Бронзовый призер минувшего чемпионата является абсолютным фаворитом данной встречи. Поставить на победу «Зари» можно по коэффициенту 1.55. Неожиданная победа «Львова» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 4.5.
Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по 2.21.
Форма команд
«Львов» в минувшем туре принимал дома черниговскую «Десну», но не смог навязать ей свой футбол и проиграл (0:2). Это поражение откинуло команду в зону вылета и не прибавило футболистам уверенности в своих силах перед игрой с бронзовым призером минувшего первенства.
«Заря» продолжает оформлять победы. Луганский коллектив перед паузой на матчи сборных сумел обыграть в Лиге конференций софийский ЦСКА (2:0), а также не оставил шансов ровенскому «Вересу» в рамках УПЛ (3:0).
Информация для ставок
• «Львов» не может выиграть дома в десяти поединках кряду
• Четыре из пяти последних игр с участием «Львова» завершились результатом ТМ 2.5
• Победная серия «Зари» насчитывает шесть матчей (с учетом дополнительного времени)
Прогноз
Гостевая команда будет играть только на победу, желая продлить свою красивую победную серию. Предлагаем сделать ставку на победу «Зари» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.