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«Маккаби» Хайфа — «Бейтар». Прогноз на матч Суперлиги Израиля (13.12.2021)

сегодня, 12:23

13 декабря 2021 года состоится матч 13-го тура Суперлиги Израиля. Этот поединок пройдет на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфа. Речь идет об игре «Маккаби Хайфа — Бейтар». Команды попробуют выяснить, кто же из них сильнее на данный момент. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.298.62
Фонбет 1.25 5.70 10.50
Мелбет 1.25 6.10 9.60
1XBET 1.25 6.10 9.60
BetBoom 1.24 5.60 11.50

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Маккаби». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа «Бейтара» в 8.50.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Маккаби» занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет 26 баллов в активе. У команды восемь побед, две ничьих и два поражения. Всего клуб забил 30 мячей и пропустил десять голов. В последних встречах коллектив показывает хороший уровень игры — победа над «Ноф-ха-Галилем» и два выигранных матчах против «Хапоэля» Хайфа и «Хапоэля» из Тель-Авива.

«Бейтар» расположился в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды три победы, три ничьих и шесть поражений. «Бейтар» забил 11 голов и пропустил 13 мячей. В последних встречах этот коллектив проиграл «Маккаби» из Тель-Авива, а также уступил «Бней Сахнину» и сыграл вничью с «Хапоэлем» Хадера.

Информация для ставок

  • «Бейтар» не побеждает три поединка подряд
  • «Маккаби» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Бейтара» один забитый мяч за последние три поединка

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.72. Верится только в то, что лишь одна команда способна забить один и более мячей, но оба коллектива точно не отметятся голами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.72 1.62 2.27
Мелбет 2.31 1.64
1XBET 2.31 1.64
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:27
Будет игра в одни ворота...
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