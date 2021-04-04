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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.04.2021)

вчера, 18:06

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мы увидим интересное противостояние двух команд, — «Манчестер Сити» на своем поле примет «Боруссию» из Дортмунда. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.108.15
Лига Ставок 1.38 5.20 7.80
Фонбет 1.40 5.35 8.00
Мелбет 1.39 5.40 8.80
Pin-Up.ru 1.41 5.00 8.90
BetBoom 1.39 4.95 8.81

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.42. Рискнуть и поставить на победу немецкого клуба можно за 7.6, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.00.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.95.

Форма команд

«Манчестер Сити» уверенно идет к чемпионству в Англии и большую часть внимания может сосредоточить на Лиге чемпионов, которую мечтает выиграть уже несколько лет. Команда уверенно прошла стадию 1/8 финала, где дважды обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (2:0, 2:0). В последних двух турах чемпионата «Манчестер Сити» победил «Лестер» (2:0) и «Фулхэм» (3:0). Между этими играми также была победа в Кубке над «Эвертоном» (2:0).

«Боруссия» сбавила обороты и за последние несколько матчей смогла одержать всего одну победу. В Германии за чемпионство им уже не побороться, главной задачей становится попадание в Лигу чемпионов. На прошлом этапе ЛЧ немцы с трудом прошли «Севилью» (3:2, 2:2), а в последних двух турах чемпионата «Боруссия» Д проиграла дома «Айнтрахту» Ф (1:2) и сыграла вничью с «Кельном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» не пропускает четыре матча подряд
  • Последние три матча английской команды закончились победой со счетом 2:0
  • «Боруссия Д» выиграла всего одну встречу из последних пяти во всех турнирах
  • Последние четыре матча между командами в основное время завершились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» сейчас выглядит гораздо сильнее немецкого клуба и по праву считается фаворитом. Подопечные Пепа Гвардиолы приложат все силы, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество перед ответным поединком. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Шарлеруа» — «Роял Мускрон-Перувельц».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.96 1.93
Лига Ставок 2.47 1.55 1.95 1.86
Мелбет 2.41 1.54
Pin-Up.ru 4.20 1.24 2.47 1.57 1.94 1.90
BetBoom 4.23 1.24 2.48 1.57 1.95 1.91
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shlomo
shlomo
вчера в 18:33
Ман Сити уже не остановить...
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