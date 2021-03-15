«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.03.2021)

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вчера, 23:29

«Манчестер Сити» примет на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч в Англии.

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» — фаворит этого матча, на победу клуба из Манчестера можно поставить по коэффициенту 1.23. Ничейный исход оценили в 6.50. Еще одна актуальная ставка — гол с 16 по 30 минуту по коэффициенту 2.55.

Форма команд

«Манчестер Сити» — фаворит нынешнего розыгрыша чемпионата Англии по футболу. Клуб расположился на первой строчке и набрал 71 пункт в АПЛ . «Манчестер Сити» выиграл 22 поединка, пять раз играл вничью и проиграл в трех матчах. Команда забила 64 гола и пропустила 21 мяч. «Горожане» находятся в великолепной форме.

«Боруссия» из Менхенгладбаха переживает не лучшие времена. Клуб здорово начал сезон с тренером Марко Розе, но сейчас клуб находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 33 пункта. Команда выиграла восемь поединков, девять раз играла вничью и проиграла восемь матчей. Клуб забил 41 гол и пропустил 40 мячей в Бундеслиге. «Боруссия» совсем не впечатляет в последних матчах и находится в ужасной форме.

Информация для ставок

«Боруссия» проиграла четыре последних матча в Бундеслиге

«Манчестер Сити» проиграл всего один поединок из последних пяти в АПЛ

«Манчестер Сити» забил 14 мячей в последних пяти играх АПЛ

Прогноз

В этом матче можно поставить на время последнего гола с 77 по 90 минуту по коэффициенту 1.90. Еще одна актуальная ставка — «Манчестер Сити» забьет три гола подряд по коэффициенту 2.27.

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