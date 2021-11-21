«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (21.11.2021)

1637499619

21 ноября 2021, 16:00

«Манчестер Сити» примет «Эвертон» на стадионе «Этихад» в рамках 12-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу «Сити» можно по коэффициенту 1.18. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 7.50 и на победу гостей по 15.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Сити» 23 балла. Команда выиграла семь матчей, дважды играла вничью и проиграла в двух поединках. У «горожан» 22 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних встречах «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед», а также проиграл «Кристал Пэлас» и одолел «Брайтон».

«Эвертон» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 15 баллов. Клуб выиграл четыре поединка, трижды играл вничью и проиграл в четырех матчах. У «Эвертона» 16 забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах «ириски» не смогли обыграть «Тоттенхэм», а также проиграли «Вулверхэмптону» и «Уотфорду».

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл три матча из последних пяти

«Эвертон» не может выиграть вот уже пять матчей кряду

У «Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше 4.5» по коэффициенту 3.70. «Эвертон» находится в плохой форме и «Сити» может этим воспользоваться. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы безжалостен по отношению к слабым соперникам, здесь может быть забито очень много мячей.