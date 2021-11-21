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«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (21.11.2021)

21 ноября 2021, 16:00

«Манчестер Сити» примет «Эвертон» на стадионе «Этихад» в рамках 12-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Манчестер Сити
Эвертон
3 : 0
завершен
21 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.217.2015.68
Фонбет 1.20 7.00 13.50
Мелбет 1.21 6.78 16.80
1XBET 1.20 7.60 18.00
BetBoom 1.20 7.50 15.50

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу «Сити» можно по коэффициенту 1.18. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 7.50 и на победу гостей по 15.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Сити» 23 балла. Команда выиграла семь матчей, дважды играла вничью и проиграла в двух поединках. У «горожан» 22 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних встречах «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед», а также проиграл «Кристал Пэлас» и одолел «Брайтон».

«Эвертон» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 15 баллов. Клуб выиграл четыре поединка, трижды играл вничью и проиграл в четырех матчах. У «Эвертона» 16 забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах «ириски» не смогли обыграть «Тоттенхэм», а также проиграли «Вулверхэмптону» и «Уотфорду».

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл три матча из последних пяти
  • «Эвертон» не может выиграть вот уже пять матчей кряду
  • У «Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше 4.5» по коэффициенту 3.70. «Эвертон» находится в плохой форме и «Сити» может этим воспользоваться. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы безжалостен по отношению к слабым соперникам, здесь может быть забито очень много мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.41 1.23 2.61 1.54 2.04 1.85
Мелбет 2.69 1.49
1XBET 2.37 1.66
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shlomo
shlomo
21 ноября в 16:01
Сити выиграет, но не крупно
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