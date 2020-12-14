«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз на матч АПЛ (15.12.2020)

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вчера, 11:54

«Манчестер Сити» в 13-м туре встречается с одним из главных аутсайдеров АПЛ «Вест Бромвичем». Увидим ли мы интригу в грядущем поединке?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на этот матч. Сыграть победу хозяев поля можно с коэффициентом 1,10, ничья представлена на отметке 12,00, а триумф гостей котируется на 29,00.

В матче с явным фаворитом и аутсайдером букмекеры часто увеличивают тотал до отметки 3,5 мяча. Этот поединок не стал исключением. Тотал больше можно сыграть с коэффициентом 1,85, а тотал меньше представлен на отметке 2,06.

Форма команд

Победная серия «горожан», насчитывающая два матча, прервалась в поединке с «Манчестер Юнайтед». В манчестерском дерби не удалось выявить победителя, итоговый счет встречи (0:0). «Манчестер Сити» после этой ничьи опустился на 9-ю позицию. Отрыв от «Тоттенхэма» составляет шесть очков и есть еще одна игра в запасе. Крайне важно больше не ошибаться, иначе ввязаться в борьбу за чемпионство будет сложно.

«Вест Бромвич» проваливает этот сезон. Команда идет на 19-м месте. Отставание от спасительного 16-го места составляет два очка. В двух последних поединках зафиксированы поражения от «Кристал Пэлас» (1:5) и «Ньюкасла» (1:2). Нужно что-то делать с обороной – 25 пропущенных мячей в 12 встречах – это худший показатель в АПЛ в рамках этого сезона.

Информация для ставок

• «Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении шести домашних матчей

• «Вест Бромвич» не побеждает на протяжении девяти выездных поединков

• В пятнадцати последних очных противостояниях этих команд «Манчестер Сити» всегда побеждал

Прогноз

Не лучшим образом выглядит «Вест Бромвич» в последних поединках, однако букмекеры как-то уж переоценивают хозяев поля. В рамках этого сезона они не демонстрируют по-настоящему яркую и стабильную игру.

Предлагаем сыграть победу «Манчестер Сити» с учетом форы в (+3) мяча с коэффициентом 1,66. Хозяева должны набирать три очка, но вряд ли им будет легко.