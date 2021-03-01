«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2021)

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01 марта 2021, 19:04

2 марта 2021 года «Манчестер Сити» сыграет против «Вулверхэмптона». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 6.80. Победу «Вулверхэмптона» рассматривают по коэффициенту 15.00.

Форма команд

«Манчестер Сити» превратился в настоящего непобедимого монстра. Клуб из Манчестера продолжает уничтожать всех на своем пути. В нынешнем сезоне у «горожан» в активе 62 пункта. Клуб выиграл 19 матчей, пять раз играл вничью и проиграл два поединка.

«Вулверхэмптон» напоминает лишь тень самого себя образца прошлого сезона. В этом сезоне «волки» набрали 34 очка и находятся на 12-й строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Манчестер Сити» победил в пяти матчах кряду

● «Вулверхэмптон» не проигрывает пять матчей подряд

● «Манчестер Сити» забил 27 мячей в 13 домашних матчах этого сезона

Прогноз

Предлагаем поставить на то, что забьет только команда Пепа Гвардиолы по коэффициенту 1.80. Еще одна актуальная ставка на поединок — тотал голов в матче больше 2.5 по коэффициенту 1.65.

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