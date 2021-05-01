«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (02.05.2021)

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вчера, 23:49

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ливерпуля» в рамках очередного тура в АПЛ . Этот поединок будет сыгран 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Ливерпуль». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.70, а на ничейный исход по 3.60.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 67 пунктов. В нынешнем сезоне у команды, которой руководит Сульшер, 19 побед, десять ничьих и четыре поражения. Клуб забил 64 гола и пропустил 35 мячей. В последних играх «Юнайтед» очень хорош и регулярно набирает очки. Несмотря на то, что команда находится в хорошей форме, до конца АПЛ осталось несколько туров, а отставание от лидера таблицы слишком велико, его будет сложно отыграть.

«Ливерпуль» выиграл прошлый чемпионат Англии, но в этом сезоне дела у клуба идут очень плохо. Команда набрала 54 балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «красных» 15 побед, девять ничьих и столько же поражений. Клуб забил 55 голов и пропустил 39 мячей. В последних играх «красные» играют неплохо, но в случае потери очков в поединке против «Юнайтед» у этого клуба будут большие проблемы. «Ливерпуль» может пройти мимо Лиги чемпионов.

Информация для ставок

● «Юнайтед» забил девять голов в последних пяти матчах

● «Манчестер Юнайтед» не проигрывает семь игр кряду

● «Ливерпуль» не побеждает три игры кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что будет пенальти по коэффициенту 2.70. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по 1.68.

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