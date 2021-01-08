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«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01 2021)

08 января 2021, 12:13

«Манчестер Юнайтед» попробует взять свое в Кубке Англии после вылета в Кубке английской Лиги от «Манчестер Сити». Удастся ли хозяевам легко победить? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.265.719.84
Fonbet Live! 1.06 10.50 100.00
Мелбет 1.32 5.30 8.50
Лига ставок 1.36 5.20 8.20

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Манчестер Юнайтед» — 1.33, ничья находится на значении 5.35, а триумф команды гостей можно сыграть за 9.00.

Тотал в этой встрече установлен на значении в 2,5 мяча. Больше можно взять за 1.64, а меньше представлено котировкой 2.39.

Форма команд

На протяжении восьми туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» не проигрывал, но уступил «Манчестер Сити» (0:2) в Кубке 6 января. Теперь команде нужно пытаться реабилитироваться в противостоянии с «Уотфордом». Крайне важно настроиться на этот поединок, так как гости являются далеко не самым простым оппонентом.

«Уотфорд» в последних встречах начало лихорадить, но до этого команда демонстрировала отличные результаты. В четырех последних поединках удалось победить только раз. Случилось это в матче с лидером Чемпионшипа «Норвичем» (1:0). Заметно, что потенциал у команды есть, но нужно играть стабильнее. На текущий момент клуб находится на шестой позиции во втором по силе дивизионе Англии.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» победил в шести из 10 последних встреч
  • «Уотфорд» победил в двух из 10 последних выездных поединков
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних очных противостояний с «Уотфордом» на домашней арене

Прогноз

Мы считаем, что поединок будет результативным. Командам нет смысла акцентировать свое внимание на обороне, так как на кону выход в следующий раунд Кубка Англии. Не видим особых предпосылок к тому, чтобы игра приняла оборонительные краски.

Играем классический тотал больше 2,5 голов с котировкой 1.64.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брентфорд» — «Мидлсбро».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.265.719.84
Fonbet Live! 1.06 10.50 100.00
Мелбет 1.32 5.30 8.50
Лига ставок 1.36 5.20 8.20
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Все комментарии
shlomo
shlomo
08 января в 12:15
Сульшер....одна просьба...НЕ чуди!!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
08 января в 12:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
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