«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01 2021)

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08 января 2021, 12:13

«Манчестер Юнайтед» попробует взять свое в Кубке Англии после вылета в Кубке английской Лиги от «Манчестер Сити». Удастся ли хозяевам легко победить? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Манчестер Юнайтед» — 1.33, ничья находится на значении 5.35, а триумф команды гостей можно сыграть за 9.00.

Тотал в этой встрече установлен на значении в 2,5 мяча. Больше можно взять за 1.64, а меньше представлено котировкой 2.39.

Форма команд

На протяжении восьми туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» не проигрывал, но уступил «Манчестер Сити» (0:2) в Кубке 6 января. Теперь команде нужно пытаться реабилитироваться в противостоянии с «Уотфордом». Крайне важно настроиться на этот поединок, так как гости являются далеко не самым простым оппонентом.

«Уотфорд» в последних встречах начало лихорадить, но до этого команда демонстрировала отличные результаты. В четырех последних поединках удалось победить только раз. Случилось это в матче с лидером Чемпионшипа «Норвичем» (1:0). Заметно, что потенциал у команды есть, но нужно играть стабильнее. На текущий момент клуб находится на шестой позиции во втором по силе дивизионе Англии.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» победил в шести из 10 последних встреч

«Уотфорд» победил в двух из 10 последних выездных поединков

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних очных противостояний с «Уотфордом» на домашней арене

Прогноз

Мы считаем, что поединок будет результативным. Командам нет смысла акцентировать свое внимание на обороне, так как на кону выход в следующий раунд Кубка Англии. Не видим особых предпосылок к тому, чтобы игра приняла оборонительные краски.

Играем классический тотал больше 2,5 голов с котировкой 1.64.

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