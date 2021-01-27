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«Маритиму» — «Эшторил»: прогноз на матч Кубка Португалии (27.01.2021)

27 января 2021, 12:22

27 января «Маритиму» принимает «Эшторил» на своем поле.

Португалия. Кубок 2020/2021
Маритиму
Эшторил
1 : 3
завершен в доп. время
27 января 2021, 23:15
среда
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.363.54
Fonbet Live! 1.14 5.60 79.00
Мелбет 2.39 3.20 3.14

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на «Маритиму» с коэффициентом 1.97. Победу «Эшторила» оценивают коэффициентом 4.30. Ничейный исход оценили коэффициентом 3.10. Это будет непростой матч для обеих команд, но букмекеры уверены в своих ставках и советуют выбрать в качестве победителя именно хозяев поля.

Форма команд

«Маритиму» находится на девятой строчке в португальском чемпионате. У команды 17 баллов в активе. Это одна из самых интересных команд португальского чемпионата, но в последнее время ее сильно штормит. Клуб проиграл последний поединок со счетом 0:3, но вышел в четвертьфинал Кубка Португалии. Сейчас у команды есть все шансы реабилитироваться перед болельщиками.

«Эшторил» выступает во второй португальской лиге. Команда находится на первой строчке в таблице и имеет в активе 38 пунктов. «Эшторил» отличается хорошей защитой и грезит о попадании в высший дивизион. Сейчас у команды неплохой период, клуб уже добрался до четвертьфинала Кубка Португалии. Свой прошлый матч «Эшторил» сыграл вничью со счетом 1:1.

Информация для ставок

● «Эшторил» пропустил десять мячей в сезоне — один из лучших показателей в чемпионате
● «Эшторил» не проигрывает пять матчей кряду
● «Маритиму» выиграл два матча из пяти последних встреч

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на победу «Маритиму» ровно в один мяч с коэффициентом 3.50. Эти команды забивают не очень много, а гости еще и крайне мало пропускают. Это хорошая ставка, которая может сыграть.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.363.54
Fonbet Live! 1.14 5.60 79.00
Мелбет 2.39 3.20 3.14
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sv_1969
sv_1969
27 января в 12:35
Маритиму фаворит матча
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