«Маритиму» — «Эшторил»: прогноз на матч Кубка Португалии (27.01.2021)

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27 января 2021, 12:22

27 января «Маритиму» принимает «Эшторил» на своем поле.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на «Маритиму» с коэффициентом 1.97. Победу «Эшторила» оценивают коэффициентом 4.30. Ничейный исход оценили коэффициентом 3.10. Это будет непростой матч для обеих команд, но букмекеры уверены в своих ставках и советуют выбрать в качестве победителя именно хозяев поля.

Форма команд

«Маритиму» находится на девятой строчке в португальском чемпионате. У команды 17 баллов в активе. Это одна из самых интересных команд португальского чемпионата, но в последнее время ее сильно штормит. Клуб проиграл последний поединок со счетом 0:3, но вышел в четвертьфинал Кубка Португалии. Сейчас у команды есть все шансы реабилитироваться перед болельщиками.

«Эшторил» выступает во второй португальской лиге. Команда находится на первой строчке в таблице и имеет в активе 38 пунктов. «Эшторил» отличается хорошей защитой и грезит о попадании в высший дивизион. Сейчас у команды неплохой период, клуб уже добрался до четвертьфинала Кубка Португалии. Свой прошлый матч «Эшторил» сыграл вничью со счетом 1:1.

Информация для ставок

● «Эшторил» пропустил десять мячей в сезоне — один из лучших показателей в чемпионате

● «Эшторил» не проигрывает пять матчей кряду

● «Маритиму» выиграл два матча из пяти последних встреч

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на победу «Маритиму» ровно в один мяч с коэффициентом 3.50. Эти команды забивают не очень много, а гости еще и крайне мало пропускают. Это хорошая ставка, которая может сыграть.