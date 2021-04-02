«Мариуполь» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (03.04.2021)

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вчера, 06:34

В 20-м туре УПЛ «Мариуполь» примет у себя «Ингулец». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт небольшое предпочтение «Мариуполю». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Победа «Ингульца» оценивается в 3, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.15 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.82.

Форма команд

«Мариуполь» идет на десятом месте в чемпионате и давно не может победить. Команда проводит очень плохой период, а отрыв от последнего места составляет лишь пять очков. В последних двух турах «Мариуполь» сыграл вничью с «Минаем» (0:0) и потерпел крупное поражение от «Колоса» (1:4).

«Ингулец» вышел на девятое место в чемпионате и улучшил свои результаты. За последние несколько матчей команда проиграла всего один раз. Однако коллективу не стоит расслабляться раньше времени, ведь отрыв от последнего места составляет всего шесть пунктов. В прошлом туре «Ингулец» выиграл у «Александрии» (1:0), а немного ранее с тем же счетом победил «Минай».

Информация для ставок

«Мариуполь» не может выиграть девять официальных поединков подряд

«Ингулец» проиграл два из шести последних матчей в чемпионате Украины

«Мариуполь» смог забить больше одного мяча только в одном из семи последних домашних матчей

В трёх последних встречах между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Команды располагаются по соседству в турнирной таблице, и их матч обещает быть напряженным. Предполагаем, что забитых мячей будет немного, а исход встречи решит только один забитый мяч. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.