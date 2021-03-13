«Мариуполь» — «Колос». Прогноз на матч чемпионата Украины (14.03.2021)

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вчера, 21:59

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 18-й тур чемпионата Украины. «Мариуполь» принимает «Колос» из Ковалевки. Встреча состоится 14 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Колос». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.23. Победа «Мариуполя» идёт по коэффициенту 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 (2.08). Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Мариуполь» идет на девятом месте и давно не может победить. Команда проводит очень неуверенный отрезок чемпионата, а тренерам необходимо вносить срочные изменения. В прошлом туре «Мариуполь» проиграл «Ворскле» (0:1), а немного ранее сыграл вничью с «Днепром-1» (2:2).

«Колос» победил всего в одном матче из последних пяти в УПЛ и это определенно не может радовать руководство и тренерский штаб. Команда опустилась на седьмое место и мечты об участии в Лиге Европы на следующий сезон тают с каждым туром. В прошлой игре «Колос» сыграл вничью с «Ингульцом» (0:0), а неделей ранее проиграл «Руху» (1:2). Несколько дней назад команда вылетела из Кубка Украины в серии послематчевых пенальти от «Динамо» Киев.

Информация для ставок

«Мариуполь» не может выиграть семь официальных матчей подряд.

«Колос» выиграл одну из пяти игр во всех турнирах после зимнего перерыва.

Три последних поединка между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей.

«Мариуполь» выиграл обе игры на своем поле против «Колоса».

Прогноз

«Колос» выглядит более убедительно, чем хозяева поля. Подопечные Руслана Костышина имеют хорошие шансы сломать статистику и выиграть выездной матч против «Мариуполя» уже завтра. Сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.23 можно в букмекерской конторе Мелбет.