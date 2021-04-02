«Майнц» — «Арминия». Прогноз на матч чемпионата Германии (03.04.2021)

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вчера, 06:08

В 27-м туре Бундеслиги «Майнц» сыграет дома с «Арминией». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Майнц» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.89. Победа «Арминии» оценивается в 4.5, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.78. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.92.

Форма команд

«Майнц» продолжает борьбу за выживание в Бундеслиге и недавно смог покинуть зону вылета. В предстоящем матче «Майнц» встретится с соседями по таблице. В последних двух турах «Майнц» переиграл «Хоффенхайм» (2:1) и «Фрайбург» (1:0).

«Арминия» не может наладить свою игру и уже опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице. Команде грозит вылет из Бундеслиги. В прошлом туре «Арминия» проиграла дома «РБ Лейпциг» (0:1), а туром ранее победила на выезде «Байер» (2:1).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл три из десяти последних матчей

«Арминия» смогла одержать победу в двух из десяти последних поединков

Четыре последних выездных матча «Арминии» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь из девяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, друг с другом команды играют в закрытый футбол с малым количеством голевых моментов. Считаем, что и в этот раз болельщики не увидят голевой феерии. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.