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«Майнц» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (16.05.2021)

вчера, 22:55

В 33-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд приедет в гости к «Майнцу», который набрал хорошую форму. Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.905.081.46
Лига Ставок 6.20 5.20 1.45
Мелбет 6.60 5.25 1.49
BetBoom 6.69 4.99 1.46

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.44. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 6.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Боруссия» Д набрала отличную форму и побеждает уже несколько матчей подряд. Коллектив борется за участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и по результатам прошедшего тура уже обошел «Айнтрахт» Ф. Чтобы закрепить свой успех, «желто-черные» приложат все усилия для побед в следующих двух поединках. В прошлой игре «Боруссия» Д уверенно выиграла финал кубка Германии у «Лейпцига» (4:1), а немного ранее обыграла этого же соперника в чемпионате (3:2).

«Майнц» покинул зону вылета и создал себе хороший отрыв от преследователей. Команда не проигрывает уже несколько матчей, чем определенно радует болельщиков клуба и руководство. В матче с «Боруссией» Д команда может окончательно решить все вопросы с сохранением прописки, однако сделать это будет крайне непросто. Последние два матча «Майнц» сыграл вничью с «Гертой» и «Айнтрахтом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • «Майнц» не проигрывал десять матчей подряд, а «Боруссия» Д выиграла пять последних поединков в Бундеслиге
  • Семь из восьми последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» Д не может выиграть у «Майнца» три матча подряд
  • «Майнц» проиграл четыре из пяти последних матчей «Боруссии» Д на своем поле

Прогноз

«Боруссия» Д находится в замечательной форме и имеет хорошую мотивацию на оставшиеся два поединка. Сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.42 2.38 1.64
Лига Ставок 2.90 1.42 2.31 1.62
Мелбет 2.86 1.40
BetBoom 5.54 1.16 2.96 1.42 2.33 1.64
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:57
Победа Дортмунда
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