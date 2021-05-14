«Майнц» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (16.05.2021)

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вчера, 22:55

В 33-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд приедет в гости к «Майнцу», который набрал хорошую форму. Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.44. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 6.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Боруссия» Д набрала отличную форму и побеждает уже несколько матчей подряд. Коллектив борется за участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и по результатам прошедшего тура уже обошел «Айнтрахт» Ф. Чтобы закрепить свой успех, «желто-черные» приложат все усилия для побед в следующих двух поединках. В прошлой игре «Боруссия» Д уверенно выиграла финал кубка Германии у «Лейпцига» (4:1), а немного ранее обыграла этого же соперника в чемпионате (3:2).

«Майнц» покинул зону вылета и создал себе хороший отрыв от преследователей. Команда не проигрывает уже несколько матчей, чем определенно радует болельщиков клуба и руководство. В матче с «Боруссией» Д команда может окончательно решить все вопросы с сохранением прописки, однако сделать это будет крайне непросто. Последние два матча «Майнц» сыграл вничью с «Гертой» и «Айнтрахтом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Майнц» не проигрывал десять матчей подряд, а «Боруссия» Д выиграла пять последних поединков в Бундеслиге

Семь из восьми последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д не может выиграть у «Майнца» три матча подряд

«Майнц» проиграл четыре из пяти последних матчей «Боруссии» Д на своем поле

Прогноз

«Боруссия» Д находится в замечательной форме и имеет хорошую мотивацию на оставшиеся два поединка. Сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.