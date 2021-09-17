«Майнц» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2021)

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вчера, 14:24

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам пятый тур чемпионата Германии. «Майнц» ждет в гости «Фрайбург». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.06. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Майнц» хорошо стартовал в чемпионате. После четырех стартовых туров у команды в активе девять очков. В клубе заметен прогресс в последних матчах, ведь коллектив играет в интересный футбол и старается забивать как можно больше. В предстоящем матче с «Фрайбургом» команда постарается играть первым номером и реализовать свои моменты в позиционных атаках. В прошлом матче «Майнц» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (2:0), а ранее разошелся миром в товарищеском матче с «Карлсруэ» (0:0).

«Фрайбург» еще не проигрывал в этом чемпионате. Выиграл два матча и свел еще две встречи к ничейному результату. Коллектив выполняет свою главную цель – стабильный набор очков, который позволяет клубу находиться на пятом месте в турнирной таблице. В матче с «Майнцом» болельщиков ждет интересное противостояние с большим количеством голевых моментов. Последние два матча «Фрайбурга» закончились ничьей с «Кельном» (1:1) и победой над «Штутгартом» (3:2).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл один матч из десяти последних, а «Майнц» уступил в двух поединках

«Майнц» забивает в 13 из 15 последних домашних встречах

Восемь из десяти матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей.

«Майнц» выиграл два из трех последних домашних поединков с «Фрайбургом»

Прогноз

Команды продемонстрируют интересный футбол, где мы надеемся увидеть большое количество забитых мячей, исходя из статистики. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.