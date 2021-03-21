«Мехелен» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.03.2021)

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сегодня, 01:30

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 31-й тур высшей лиги Бельгии. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет дома, поставить на её победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Оуд-Хеверли» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» находится на седьмом месте в чемпионате и регулярно набирает очки. Команда отстает от четвертого места всего на два очка. В последних двух турах «Оуд-Хеверли» одержал победу над «Антверпеном» (2:0) и сыграл вничью с «Эйпеном» (3:3).

«Мехелен» идет на 10 месте и пока не попадает в плей-офф чемпионата Бельгии. Команда уже несколько матчей не может выиграть и это послужило движению вниз по турнирной таблице. В прошлом туре «Мехелен» разошелся миром с «Андерлехтом» (1:1), а несколькими днями ранее уступил на выезде «Остенде» (0:2).

Информация для ставок

• «Мехелен» не проигрывает на своем поле уже четыре матча

• Три из четырех последних выездных матчей «Оуд-Хеверли» закончились ничейным результатом.

• «Оуд-Хеверли» проиграл всего один из пяти последних матчей в чемпионате

• «Мехелен» выиграл три последних официальных поединка против «Оуд-Хеверли»

Прогноз

«Мехелен» все еще надеется продолжить борьбу за плей-офф чемпионата. Первым шагом к цели должна стать победа в этом матче. Предлагаем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.

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