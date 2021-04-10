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«Мехелен» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.04.2021)

вчера, 08:07

В 33-м туре чемпионата Бельгии «Мехелен» примет у себя «Зюлте-Варегем». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Мехелен» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.84. Ничейный исход оценивается в 3.9. Также можно сделать ставку на победу «Зюлте-Варегем» по коэффициенту 4.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.58 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.39. Исход «обе забьют» котируется в 1.55.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» находится на седьмом месте и борется за право участвовать в плей-офф. Команда в последних 5 матчах набрала 9 очков. Отрыв от девятого места составляет всего два очка, поэтому любая осечка может привести к потере нескольких позиций сразу. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» выиграл у «Эйпена» (2:1), а немного ранее крупно уступил «Андерлехту» (1:4).

«Мехелен» занимает 12-е место и давно не может одержать победу. Команда находится не в лучшей форме и при такой тенденции вряд ли сможет претендовать на топ-8. После ничьей с «Оуд-Хеверли» (2:2) «Мехелен» уступил на выезде «Сент-Трюйдену» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мехелен» не выигрывает уже шесть матчей подряд
  • Шесть последних матчей «Зюлте-Варегем» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Мехелен» не проигрывает на своем поле пять матчей подряд
  • «Зюлте-Варегем» выиграл четыре последних матча у «Мехелена» на выезде

Прогноз

«Зюлте-Варегем» имеет хорошую статистику против «Мехелена» и продолжает борьбу за высокие места. Предполагаем, что гости смогут оказать достойное сопротивление сопернику, а возможно и одержать победу. Предлагаем сделать ставку Х2 по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.56 1.98 1.87
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shlomo
shlomo
вчера в 09:36
Гости не проиграют
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