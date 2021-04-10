«Мехелен» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.04.2021)

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вчера, 08:07

В 33-м туре чемпионата Бельгии «Мехелен» примет у себя «Зюлте-Варегем». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Мехелен» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.84. Ничейный исход оценивается в 3.9. Также можно сделать ставку на победу «Зюлте-Варегем» по коэффициенту 4.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.58 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.39. Исход «обе забьют» котируется в 1.55.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» находится на седьмом месте и борется за право участвовать в плей-офф. Команда в последних 5 матчах набрала 9 очков. Отрыв от девятого места составляет всего два очка, поэтому любая осечка может привести к потере нескольких позиций сразу. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» выиграл у «Эйпена» (2:1), а немного ранее крупно уступил «Андерлехту» (1:4).

«Мехелен» занимает 12-е место и давно не может одержать победу. Команда находится не в лучшей форме и при такой тенденции вряд ли сможет претендовать на топ-8. После ничьей с «Оуд-Хеверли» (2:2) «Мехелен» уступил на выезде «Сент-Трюйдену» (1:2).

Информация для ставок

«Мехелен» не выигрывает уже шесть матчей подряд

Шесть последних матчей «Зюлте-Варегем» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Мехелен» не проигрывает на своем поле пять матчей подряд

«Зюлте-Варегем» выиграл четыре последних матча у «Мехелена» на выезде

Прогноз

«Зюлте-Варегем» имеет хорошую статистику против «Мехелена» и продолжает борьбу за высокие места. Предполагаем, что гости смогут оказать достойное сопротивление сопернику, а возможно и одержать победу. Предлагаем сделать ставку Х2 по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.