«Мехелен» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.04.2021)

В 33-м туре чемпионата Бельгии «Мехелен» примет у себя «Зюлте-Варегем». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.
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4 : 2
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Мехелен» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.84. Ничейный исход оценивается в 3.9. Также можно сделать ставку на победу «Зюлте-Варегем» по коэффициенту 4.1.
Букмекеры предлагают коэффициент 1.58 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.39. Исход «обе забьют» котируется в 1.55.
Форма команд
«Зюлте-Варегем» находится на седьмом месте и борется за право участвовать в плей-офф. Команда в последних 5 матчах набрала 9 очков. Отрыв от девятого места составляет всего два очка, поэтому любая осечка может привести к потере нескольких позиций сразу. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» выиграл у «Эйпена» (2:1), а немного ранее крупно уступил «Андерлехту» (1:4).
«Мехелен» занимает 12-е место и давно не может одержать победу. Команда находится не в лучшей форме и при такой тенденции вряд ли сможет претендовать на топ-8. После ничьей с «Оуд-Хеверли» (2:2) «Мехелен» уступил на выезде «Сент-Трюйдену» (1:2).
Информация для ставок
- «Мехелен» не выигрывает уже шесть матчей подряд
- Шесть последних матчей «Зюлте-Варегем» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Мехелен» не проигрывает на своем поле пять матчей подряд
- «Зюлте-Варегем» выиграл четыре последних матча у «Мехелена» на выезде
Прогноз
«Зюлте-Варегем» имеет хорошую статистику против «Мехелена» и продолжает борьбу за высокие места. Предполагаем, что гости смогут оказать достойное сопротивление сопернику, а возможно и одержать победу. Предлагаем сделать ставку Х2 по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.