«Мельбурн Сити» – «Ньюкасл Джетс». Прогноз на матч чемпионата Австралии (10.06.2021)

«Мельбурн Сити» сыграет против «Ньюкасл Джетс» в перенесённом матче 23-го тура австралийской А-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 12:05
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Мельбурн Сити» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9. Победа «Ньюкасл Джетс» оценивается в 4.9.
Форма команд
«Мельбурн Сити» набрал 49 баллов и находится на первой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 15 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Команда забила 56 голов и пропустила 30 мячей. «Сити» уже гарантировал себе победу в регулярном чемпионате. В последних 2 матчах команда набрала только 2 очка.
«Ньюкасл Джетс» набрал 18 баллов и занимает последнее 12-е место в турнирной таблице. На счету команды 4 победы, 6 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне клуб забил 22 гола и пропустил 37 мячей. 5 июня «Ньюкасл» одержал единственную за длительный период победу в матче с «Сентрал Кост Маринерс» (2:0), а затем поделил очки с «Перт Глори» (1:1).
Информация для ставок
- «Ньюкасл Джетс» выиграл один матч из последних десяти
- «Мельбурн Сити» дважды победил в последних пяти матчах
- У «Джетс» пять забитых мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе забьют — да» по коэффициенту 1.7 в матче «Славия» — «Минск».