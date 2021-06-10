«Мельбурн Сити» – «Ньюкасл Джетс». Прогноз на матч чемпионата Австралии (10.06.2021)

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сегодня, 06:05

«Мельбурн Сити» сыграет против «Ньюкасл Джетс» в перенесённом матче 23-го тура австралийской А-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Мельбурн Сити» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.9. Победа «Ньюкасл Джетс» оценивается в 4.9.

Форма команд

«Мельбурн Сити» набрал 49 баллов и находится на первой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 15 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Команда забила 56 голов и пропустила 30 мячей. «Сити» уже гарантировал себе победу в регулярном чемпионате. В последних 2 матчах команда набрала только 2 очка.

«Ньюкасл Джетс» набрал 18 баллов и занимает последнее 12-е место в турнирной таблице. На счету команды 4 победы, 6 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне клуб забил 22 гола и пропустил 37 мячей. 5 июня «Ньюкасл» одержал единственную за длительный период победу в матче с «Сентрал Кост Маринерс» (2:0), а затем поделил очки с «Перт Глори» (1:1).

Информация для ставок

«Ньюкасл Джетс» выиграл один матч из последних десяти

«Мельбурн Сити» дважды победил в последних пяти матчах

У «Джетс» пять забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе забьют — да» по коэффициенту 1.7 в матче «Славия» — «Минск».