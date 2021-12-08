«Мельбурн» — «Перт Глори». Прогноз на матч чемпионата Австралии (08.12.2021)

8 декабря 2021 года состоится поединок «Мельбурн — Перт Глори» в рамках четвертого тура чемпионата Австралии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.
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0 : 0
71’
сегодня, 11:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мельбурн Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа «Перт Глори» в 7.90.
Форма команд
«Мельбурн» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе австралийского клуба — четыре балла. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение в Группе А. Всего в этом сезоне «Сити» забил четыре гола и пропустил столько же мячей.
«Перт Глори» находится на пятой строчке, набрав те же четыре пункта. Австралийский коллектив забил четыре мяча и пропустил два гола. У клуба одна победа, одна ничья и одно поражение.
Информация для ставок
● «Перт Глори» выиграл один матч из последних пяти
● «Мельбурн Сити» проиграл один матч из последних пяти
● У «Перт Глори» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Перт Глори“» по коэффициенту 2.95. Гости мало чем отличаются от хозяев в плане игровой формы, у них практически такая же статистика, этот клуб точно не стоит сбрасывать со счетов, он способен побороться как минимум за один балл.