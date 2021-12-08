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«Мельбурн» — «Перт Глори». Прогноз на матч чемпионата Австралии (08.12.2021)

сегодня, 10:55

8 декабря 2021 года состоится поединок «Мельбурн — Перт Глори» в рамках четвертого тура чемпионата Австралии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.928.50
Фонбет 1.38 4.90 8.00
Мелбет 1.41 5.20 8.01
1XBET 1.37 5.00 7.10
BetBoom 1.38 4.86 7.48

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мельбурн Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.80, а победа «Перт Глори» в 7.90.

Форма команд

«Мельбурн» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе австралийского клуба — четыре балла. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение в Группе А. Всего в этом сезоне «Сити» забил четыре гола и пропустил столько же мячей.

«Перт Глори» находится на пятой строчке, набрав те же четыре пункта. Австралийский коллектив забил четыре мяча и пропустил два гола. У клуба одна победа, одна ничья и одно поражение.

Информация для ставок

● «Перт Глори» выиграл один матч из последних пяти
● «Мельбурн Сити» проиграл один матч из последних пяти
● У «Перт Глори» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Перт Глори“» по коэффициенту 2.95. Гости мало чем отличаются от хозяев в плане игровой формы, у них практически такая же статистика, этот клуб точно не стоит сбрасывать со счетов, он способен побороться как минимум за один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.66 1.84 2.00
Мелбет 2.58 1.53
1XBET 1.09 7.83
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Все комментарии
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dbqeufkq7e6x
сегодня в 11:27
Футбольный клуб «Мельбурн» выиграет матч.
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y3hgy5mmph23
сегодня в 11:27
Футбольный клуб «Мельбурн Сити» одержит победу.
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