«Металлист 1925» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (04.12.2021)

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сегодня, 14:58

В рамках 17-го тура УПЛ мы увидим противостояние «Металлиста 1925» и «Колоса». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. Загрузить на харьковский клуб предлагают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. При победе «Колоса» зайдет приятный коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.62. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Металлист 1925» после пяти побед кряду потерпел пять поражений и опустился на девятую строчку в турнирной таблице. Харьковский коллектив в минувших турах не сумел ничего противопоставить «Александрии», «Вересу» и «Руху» проиграв этим командам с одинаковым счетом (0:2).

«Колос», кажется, начинает выбираться из кризиса, команда не проигрывает уже несколько туров и смогла отдалиться от зоны вылета. В прошлых поединках ковалевский клуб сумел минимально обыграть «Верес» и «Десну» со счетом (1:0), а также расписал ничью с «Минаем» (1:1).

Информация для ставок

«Металлист 1925» проиграл пять поединков кряду

Беспроигрышная серия «Колоса» насчитывает три матча

Все три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Три последних игры и «Металлиста 1925» и «Колоса» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим боевую игру двух равных по классу команд, которые находятся по соседству в турнирной таблице. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в БК Мелбет.