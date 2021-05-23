«Метц» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.2021)

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сегодня, 00:53

«Метц» и «Марсель» сыграют в заключительном туре чемпионата Франции. Прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 23 мая, вы найдете в нашем превью.

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии симпатии букмекеров на стороне гостей. Компания Мелбет принимает ставки на победу «Марселя» с коэффициентом 2.17. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.70, а вероятность победы «Метца» оценивается в 3.50.

Также букмекер ожидает от команд результативных действий в атаке. Ставки ТБ (2,5) можно разместить по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.21.

Форма команд

На счету «Метца» 46 очков и десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. По ходу сезона «бордовые» смогли оформить 12 побед и 10 ничьих, потерпев 15 поражений.

Два прошлых матча в Лиге 1 «Метц» проиграл, уступив последовательно «Ниму» (0:3) и «Лорьяну» (1:2). До этого команда с крупным счетом обыграла в гостях главного аутсайдера лиги «Дижон» (5:1).

«Марсель» прибавил на финише сезона, выдав серию успешных матчей. Эти результаты позволили команде взлететь на пятую строчку рейтинга и гарантировать себе участие в Лиге Европы.

16 мая футболисты «Марселя» оказались сильней «Анже» на домашней арене (3:2). Прежде южане уступили в гостях «Сент-Этьену» (0:1), а также сыграли вничью дома со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

«Метц» проиграл 6 предыдущих матчей на своем поле

В 4 прошлых матчах «Метца» выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Марсель» не проигрывал в 10 из 11 предыдущих поединков против «Метца»

Прогноз

На финише сезона «Марсель» демонстрирует более качественный футбол, нежели «Метц», который стабильно проваливается на своем поле. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Марселя» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.

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