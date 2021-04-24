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«Метц» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2021)

сегодня, 00:58

«Метц» и ПСЖ сойдутся в очном противостоянии в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который пройдет 24 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.905.711.30
Фонбет Live! 100.00 18.00 1.03
Мелбет 13.50 7.28 1.22
BetBoom 13.70 6.36 1.22

Ставки букмекеров

Тотальное предпочтение в этой игре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу ПСЖ БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.30. Поставить на ничью можно за 6.05, а победа «Метца» идет с котировкой 12.00.

Если отталкиваться от предложенной букмекером линии, нас ожидает результативный матч. Так, ставки на ТБ(2,5) можно разместить по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.41.

Форма команд

В последних пяти турах чемпионата Франции «Метц» не побеждал. В данный отрезок «бордовые» потерпели поражения от «Ренна» (1:3), «Монако» (0:4) и «Лилля» (0:2). Также команда разделила очки в гостевых играх с «Лансом» (2:2) и «Реймсом» (0:0).

В турнирной таблице Лиги 1 «Метц» занимает девятую позицию. Команда уже не претендует на место в зоне еврокубков, но и борьба за выживание ей тоже не угрожает.

ПСЖ впервые за долгие годы столкнулся с проблемой защиты чемпионского титула в Лиге 1. Сейчас столичная команда идет лишь второй в общем зачете, отставая от лидера «Лилля» на один балл. После проигрыша «догам» на своем поле (0:1) подопечные Маурисио Почеттино победили в гостях «Страсбур» (4:1), а также вырвали победу над «Сент-Этьеном» в прошлом туре (3:2).

Посреди уходящей недели ПСЖ уверенно шагнул в полуфинал Кубка Франции, разгромив в столице «Анже» (5:0).

Информация для ставок

  • «Метц» проиграл 11 последних матчей против ПСЖ во всех турнирах
  • «Метц» проиграл четыре предыдущих домашних встречи в Лиге 1
  • ПСЖ забивал минимум два гола в четырех предыдущих гостевых играх против «Метца»

Прогноз

ПСЖ не отказывается от чемпионских амбиций, несмотря на серьезные планы на Лигу чемпионов. Чтобы вернуть себе лидерство в Лиге 1, парижанам нужно побеждать в каждом матче. Учитывая, что у «Метца» уже отсутствует должная мотивация, предлагаем ставку на победу гостей с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.90 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «УД Логроньес» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.63 1.88 2.02
Мелбет 2.82 1.45
1XBET 3.76 1.29 2.43 1.66 1.84 2.02
BetBoom 4.47 1.21 2.55 1.52 1.98 1.83
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