«Метц» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2021)

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сегодня, 00:58

«Метц» и ПСЖ сойдутся в очном противостоянии в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который пройдет 24 апреля.

Ставки букмекеров

Тотальное предпочтение в этой игре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу ПСЖ БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.30. Поставить на ничью можно за 6.05, а победа «Метца» идет с котировкой 12.00.

Если отталкиваться от предложенной букмекером линии, нас ожидает результативный матч. Так, ставки на ТБ (2,5) можно разместить по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.41.

Форма команд

В последних пяти турах чемпионата Франции «Метц» не побеждал. В данный отрезок «бордовые» потерпели поражения от «Ренна» (1:3), «Монако» (0:4) и «Лилля» (0:2). Также команда разделила очки в гостевых играх с «Лансом» (2:2) и «Реймсом» (0:0).

В турнирной таблице Лиги 1 «Метц» занимает девятую позицию. Команда уже не претендует на место в зоне еврокубков, но и борьба за выживание ей тоже не угрожает.

ПСЖ впервые за долгие годы столкнулся с проблемой защиты чемпионского титула в Лиге 1. Сейчас столичная команда идет лишь второй в общем зачете, отставая от лидера «Лилля» на один балл. После проигрыша «догам» на своем поле (0:1) подопечные Маурисио Почеттино победили в гостях «Страсбур» (4:1), а также вырвали победу над «Сент-Этьеном» в прошлом туре (3:2).

Посреди уходящей недели ПСЖ уверенно шагнул в полуфинал Кубка Франции, разгромив в столице «Анже» (5:0).

Информация для ставок

«Метц» проиграл 11 последних матчей против ПСЖ во всех турнирах

во всех турнирах «Метц» проиграл четыре предыдущих домашних встречи в Лиге 1

ПСЖ забивал минимум два гола в четырех предыдущих гостевых играх против «Метца»

Прогноз

ПСЖ не отказывается от чемпионских амбиций, несмотря на серьезные планы на Лигу чемпионов. Чтобы вернуть себе лидерство в Лиге 1, парижанам нужно побеждать в каждом матче. Учитывая, что у «Метца» уже отсутствует должная мотивация, предлагаем ставку на победу гостей с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.90 в БК Бетсити.

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