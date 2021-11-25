ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Мидтьюлланд» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

25 ноября 2021, 12:22

Пятый тур группового этапа Лиги Европы подарит нам интересное противостояние «Мидтьюлланда», который принимает на своем поле португальскую «Брагу». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Лига Европы 2021/2022
Мидтьюлланд
Брага
3 : 2
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.562.90
Мелбет 2.38 3.62 3.00
1XBET 2.43 3.56 3.08
BetBoom 2.44 3.48 2.98

Ставки букмекеров

«Мидтьюлланд» в данном матче считается минимальным фаворитом. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.6. На победу клуба из Португалии коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.45.

Букмекеры немного больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.97. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Мидтьюлланд» только в прошлом туре смог одержать победу, что привело команду к четвертому месту с пятью очками. Коллектив имеет шансы побороться за плей-офф Лиги Европы в случае максимального набора очков в оставшихся матчах. Также клуб, вероятно, сможет гарантировать себе место в плей-офф Лиги конференций, ведь опережает аутсайдера уже на четыре пункта. В последних двух матчах группы с «Црвеной Звездой» клуб добился ничейного результата (1:1) и одержал победу (1:0).

«Брага» лидирует в группе и набрала девять очков, что является неплохим результатом. Чтобы практически обеспечить себе выход в 1/8 с первого места, клубу необходимо побеждать и отрываться от ближайших преследователей. В чемпионате команда идет на пятом месте и отстает от лидера на 10 пунктов. Последние два поединка «Браги» закончились победами над «Лудогорцем» (4:2, 1:0).

Информация для ставок

  • «Брага» проиграла всего один поединок из последних десяти во всех турнирах
  • «Мидтьюлланд» забивал в 14 из 15 матчей на своем поле во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Браги» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брага» выглядит опытнее и более предпочтительно, чем клуб из Дании. Рекомендуем сделать ставку на победу португальского клуба с форой (0) по коэффициенту 1.99. Матч обещает быть интересным и богатым на голевые моменты, в котором немного больше повезет гостям.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.47 1.92 1.95 1.50 2.70
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 2.58 1.53
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
h6f5h9jft983
h6f5h9jft983
25 ноября в 17:52
Футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг) одержит победу.
q5q8fes67yvy
q5q8fes67yvy
25 ноября в 13:51
Футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100