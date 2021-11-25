«Мидтьюлланд» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 12:22

Пятый тур группового этапа Лиги Европы подарит нам интересное противостояние «Мидтьюлланда», который принимает на своем поле португальскую «Брагу». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Мидтьюлланд» в данном матче считается минимальным фаворитом. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.6. На победу клуба из Португалии коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.45.

Букмекеры немного больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.97. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Мидтьюлланд» только в прошлом туре смог одержать победу, что привело команду к четвертому месту с пятью очками. Коллектив имеет шансы побороться за плей-офф Лиги Европы в случае максимального набора очков в оставшихся матчах. Также клуб, вероятно, сможет гарантировать себе место в плей-офф Лиги конференций, ведь опережает аутсайдера уже на четыре пункта. В последних двух матчах группы с «Црвеной Звездой» клуб добился ничейного результата (1:1) и одержал победу (1:0).

«Брага» лидирует в группе и набрала девять очков, что является неплохим результатом. Чтобы практически обеспечить себе выход в 1/8 с первого места, клубу необходимо побеждать и отрываться от ближайших преследователей. В чемпионате команда идет на пятом месте и отстает от лидера на 10 пунктов. Последние два поединка «Браги» закончились победами над «Лудогорцем» (4:2, 1:0).

Информация для ставок

«Брага» проиграла всего один поединок из последних десяти во всех турнирах

«Мидтьюлланд» забивал в 14 из 15 матчей на своем поле во всех турнирах

Четыре последних матча «Браги» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брага» выглядит опытнее и более предпочтительно, чем клуб из Дании. Рекомендуем сделать ставку на победу португальского клуба с форой (0) по коэффициенту 1.99. Матч обещает быть интересным и богатым на голевые моменты, в котором немного больше повезет гостям.