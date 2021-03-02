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«Милан» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

вчера, 23:20

В 25-м туре чемпионата Италии «Удинезе» приедет в гости к «Милану». Предлагаем прогноз, и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.634.79
Fonbet 1.85 3.50 4.50
Мелбет 1.86 3.72 4.78
Лига ставок 1.82 3.65 4.40

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87. На победу «Удинезе» предлагается коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать за 3.5.

Форма команд

«Удинезе» набрал хорошую форму и показывает достойные результаты в чемпионате. Команда проиграла всего один матч из пяти последних и уверенно занимает 12 место. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков.

«Милан» после отрезка неудач подарил болельщиком надежду на борьбу за чемпионство после яркой и красивой победы на выезде над «Ромой».

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл всего один из последних пяти матчей во всех турнирах.
  • «Удинезе» выиграл один матч из семи на выезде.
  • В четырех из пяти матчей на поле «Милана» был зафиксирован исход «обе забьют».
  • Четыре из пяти матчей «Удинезе» закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Милан» подходит к этому поединку в хорошем настроении. Сделать ставку на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рединг» — «Блэкберн».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.634.79
Fonbet 1.85 3.50 4.50
Мелбет 1.86 3.72 4.78
Лига ставок 1.82 3.65 4.40
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