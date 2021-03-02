«Милан» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

В 25-м туре чемпионата Италии «Удинезе» приедет в гости к «Милану». Предлагаем прогноз, и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
|
- : -
сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87. На победу «Удинезе» предлагается коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать за 3.5.
Форма команд
«Удинезе» набрал хорошую форму и показывает достойные результаты в чемпионате. Команда проиграла всего один матч из пяти последних и уверенно занимает 12 место. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков.
«Милан» после отрезка неудач подарил болельщиком надежду на борьбу за чемпионство после яркой и красивой победы на выезде над «Ромой».
Информация для ставок
- «Милан» выиграл всего один из последних пяти матчей во всех турнирах.
- «Удинезе» выиграл один матч из семи на выезде.
- В четырех из пяти матчей на поле «Милана» был зафиксирован исход «обе забьют».
- Четыре из пяти матчей «Удинезе» закончились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
«Милан» подходит к этому поединку в хорошем настроении. Сделать ставку на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рединг» — «Блэкберн».