«Милан» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

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вчера, 23:20

В 25-м туре чемпионата Италии «Удинезе» приедет в гости к «Милану». Предлагаем прогноз, и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87. На победу «Удинезе» предлагается коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать за 3.5.

Форма команд

«Удинезе» набрал хорошую форму и показывает достойные результаты в чемпионате. Команда проиграла всего один матч из пяти последних и уверенно занимает 12 место. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков.

«Милан» после отрезка неудач подарил болельщиком надежду на борьбу за чемпионство после яркой и красивой победы на выезде над «Ромой».

Информация для ставок

«Милан» выиграл всего один из последних пяти матчей во всех турнирах.

«Удинезе» выиграл один матч из семи на выезде.

В четырех из пяти матчей на поле «Милана» был зафиксирован исход «обе забьют».

Четыре из пяти матчей «Удинезе» закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Милан» подходит к этому поединку в хорошем настроении. Сделать ставку на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87.

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