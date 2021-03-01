«Миллуолл» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.03.2021)

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01 марта 2021, 19:11

«Миллуолл» сыграет против «Престона» в рамках 34-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Миллуолла» — коэффициент 2.25. Ничейный исход оценивают коэффициентом 3.15, а победу «Престона» в 3.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Миллуолл» занимает 12-ю строчку. Команда набрала 43 очка. Клуб забил 32 гола и пропустил 30 мячей, с обороной у «Миллуолла» большие проблемы.

«Престон» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб выиграл 13 матчей, четыре раза играл вничью и уступил в 16 поединках. В активе у клуба 43 пункта. Свои последние матчи команда проводит не лучшим образом, ей не хватает стабильности в завоевании очков.

Информация для ставок

● «Миллуолл» не проигрывает в четырех матчах из последних пяти

● «Престон» не может победить в трех матчах из последних пяти

● У «Миллуолла» три домашних победы в 16 матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов в матче больше двух по коэффициенту 1.68. Играют команды, которые пропускают очень много голов, здесь совершенно точно не обойдется без забитых мячей.

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