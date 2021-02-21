«Монпелье» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (21.02.2021)

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сегодня, 12:09

«Монпелье» и «Ренн» проведут очную встречу 21 февраля в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Монпелье» в этой игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 3.06. Шансы «Ренна» одержать победу оцениваются в 2.47, а ничья котируется в 3.52.

Форма команд

В прошлом туре Лиги 1 «Монпелье» сенсационно победил в гостях «Лион» (2:1). Таким образом, «паладины» продлили успешную серию до трех поединков. Перед этим они переиграли дома «Дижон» (4:2), а также разделили очки с «Метцем» (1:1).

«Ренн» сейчас пребывает не в лучшей форме. В чемпионате Франции команда не выигрывала на протяжении четырех туров. В последней игре «красно-черные» уступили на своем поле «Сент-Этьену» (0:2), а перед этим поделили очки в гостевой игре с «Лансом» (0:0).

В матче первого круга «Ренн» победил «Монпелье» на своем поле со счетом 2:1.

Статистика

Ставка на ОБЗ прошла в пяти последних домашних матчах «Монпелье»

«Ренн» забивал и пропускал в двух из трех прошлых выездных матчах

«Монпелье» проиграл в трех последних матчах против «Ренна»

Прогноз

«Монпелье» после затяжного кризиса нашел свою игру. «Паладины» отлично провели последние матчи, показав результативную игру в атаке. «Ренн» тоже мотивирован брать очки и прерывать неудачную серию.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.84 в БК Фонбет.

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