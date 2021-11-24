«Мура» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 15:12

Пятый тур Лиги конференций порадует нас интересным сражением в Словении, куда «Тоттенхэм» отправится на встречу с «Мурой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» в этом матче играет в гостях и является абсолютным фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу гостей с форой (-1.5), остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 7, а взять неожиданную победу хозяев можно по коэффициенту 14.5.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.58. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 2.4. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.52.

Форма команд

«Мура» на данном отрезке сезона демонстрирует неудовлетворительные результаты и одержала всего одну победу с середины сентября. В прошлых турах ЛК коллектив минимально дважды уступил «Ренну» (0:1, 1:2) и лишился всех шансов на продолжения борьбы за раунд плей-офф.

«Тоттенхэм» после четырех игр находится на второй строчке и борется за выход из группы. В минувших матчах команда была недостаточно стабильной, но смогла порадовать болельщиков в национальном чемпионате победой над «Лидсом» (2:1), а в рамках ЛК обменялась победами с «Витессом» (3:2, 0:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Муры» насчитывает шесть матчей

В последних четырех выездных поединках «Тоттенхэм» забил всего один гол

Четыре крайние встречи с участием «Муры» завершились ТМ 2.5

Пять из семи минувших игр «Тоттенхэма» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Тоттенхэм» взял реванш у «Витесса» и настроен продолжить побеждать в рамках данного турнира. Команда будет контролировать ход поединка и, скорее всего, без проблем добудет три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Тоттенхэма с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.