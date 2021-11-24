ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига конференций 2021/2022

«Мура» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

24 ноября 2021, 15:12

Пятый тур Лиги конференций порадует нас интересным сражением в Словении, куда «Тоттенхэм» отправится на встречу с «Мурой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Мура
Тоттенхэм
2 : 1
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» в этом матче играет в гостях и является абсолютным фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу гостей с форой (-1.5), остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 7, а взять неожиданную победу хозяев можно по коэффициенту 14.5.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.58. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 2.4. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.52.

Форма команд

«Мура» на данном отрезке сезона демонстрирует неудовлетворительные результаты и одержала всего одну победу с середины сентября. В прошлых турах ЛК коллектив минимально дважды уступил «Ренну» (0:1, 1:2) и лишился всех шансов на продолжения борьбы за раунд плей-офф.

«Тоттенхэм» после четырех игр находится на второй строчке и борется за выход из группы. В минувших матчах команда была недостаточно стабильной, но смогла порадовать болельщиков в национальном чемпионате победой над «Лидсом» (2:1), а в рамках ЛК обменялась победами с «Витессом» (3:2, 0:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Муры» насчитывает шесть матчей
  • В последних четырех выездных поединках «Тоттенхэм» забил всего один гол
  • Четыре крайние встречи с участием «Муры» завершились ТМ 2.5
  • Пять из семи минувших игр «Тоттенхэма» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Тоттенхэм» взял реванш у «Витесса» и настроен продолжить побеждать в рамках данного турнира. Команда будет контролировать ход поединка и, скорее всего, без проблем добудет три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Тоттенхэма с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.52 2.02 1.81
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 1.45 2.83
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
4n85upmx23xd
4n85upmx23xd
24 ноября в 18:51
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) выиграет матч.
dx5f55q7eft4
dx5f55q7eft4
24 ноября в 17:53
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) одержит победу.
shlomo
shlomo
24 ноября в 17:11
Шпоры должны уверенно выиграть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100