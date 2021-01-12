«Наполи» — «Эмполи». Прогноз на матч Кубка Италии (13.01.2021)

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12 января 2021, 15:35

«Наполи» выглядит очевидным фаворитом в противостоянии с «Эмполи». Удастся ли хозяевам подтвердить свой статус?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Наполи» доступна за 1,25, ничья находится на значении 6,15, а триумф команды гостей можно взять за 11,50.

Тотал в этой игре находится на повышенном значении 3,5 гола. Больше можно сыграть за 2,45, а меньше — за 1,62.

Форма команд

«Наполи» в последних встречах не может похвастаться достойными результатами. Команда чередует победы с потерями очков. В прошлом туре подопечные Дженаро Гаттузо сумели обыграть «Удинезе» (2:1). Этот триумф позволил подняться на шестую позицию в Серии А.

«Эмполи» абсолютно заслуженно является лидером Серии В. Команда опережает ближайшего преследователя на три очка. Уже двенадцать туров команда не знает горечи поражений. В прошлом туре была обыграна «Козенца» (2:0). В этом случае откровенно стоит рассмотреть дальнейшие перспективы клуба на повышение в классе. В предыдущем раунде Кубка Италии удалось обыграть «Брешию» (3:0).

Статистика

· «Наполи» выиграл четыре из 10 последних домашних игр

· «Эмполи» не проигрывает в шести последних гостевых матчах

· «Наполи» обыграл «Эмполи» в трёх последних матчах клубов между собой

Прогноз

Мы считаем, что гости наверняка будут делать ставку на оборонительную игру. В противном случае сдержать атакующую мощь команды хозяев будет откровенно непросто. Не будем ничего придумывать, играем тотал меньше 3,5 голов. В букмекерской конторе Мелбет данную ставку можно сделать с коэффициентом 1,62.