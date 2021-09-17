«Ницца» — «Монако». Прогноз на матч чемпионата Франции (19.09.2021)

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17 сентября 2021, 23:31

«Ницца» и «Монако» проведут очную встречу в рамках шестого тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити доступны такие ставки на этот поединок: победа «Ниццы» идет по коэффициенту 2.71, ничья – 3.50, а победа «Монако» оценивается в 2.69. Как видим, эксперты не определяют фаворита.

Что касается голов, то здесь букмекер небольшое преимущество отводит низовому формату игры. Так, ставки на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.88, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

«Ницца» хорошо начала сезон чемпионата Франции под руководством Кристофа Гальтье, который в прошлом сезоне завоевал золото во главе «Лилля». «Орлы» одержали крупную гостевую победу над действующим чемпионом (4:0), разгромили дома «Бордо» (4:0), а также обыграли на выезде «Нант» (2:0).

В стартовом туре «Ницца» разошлась миром с «Реймсом» (0:0), а домашний матч против «Марселя» команда переиграет. При этом с клуба сняли один балл из-за беспорядков болельщиков на матче против южан.

«Монако» откровенно слабо начал новый сезон в Лиге 1. «Монегаски» в пяти турах удосужились победить только «Труа» на выезде (2:1), а в прошлом поединке чемпионата команда Нико Ковача потерпела уже третье поражение в чемпионате, уступив дома «Марселю» (0:2).

Среди уходящей недели игроки «Монако» смогли успешно стартовать на групповом этапе Лиги Европы – дома с минимальным счетом 1:0 был повержен австрийский «Штурм».

Информация для ставок

«Ницца» не пропускала голы в 4 матчах Лиги 1

«Ницца» забивала минимум 2 мяча в 4 предыдущих поединках чемпионата

«Монако» пропускал минимум 1 гол во всех 5 матчах чемпионата Франции

Прогноз

«Ницца» сейчас на ходу, а «Монако» переживает откровенный спад. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору хозяев поля, которая в букмекерской конторе Бетсити идет по коэффициенту 1.94.